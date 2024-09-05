https://ria.ru/20240905/vef-1970775229.html

Путин рассказал о профиците энергоресурсов в Сибири

Путин рассказал о профиците энергоресурсов в Сибири - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о профиците энергоресурсов в Сибири

Профицит электроэнергии в Сибири, который используется для майнинга криптовалют, не должен превратиться в дефицит - это будет сдерживать развитие региона,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:39

2024-09-05T11:39

2024-09-05T12:03

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Профицит электроэнергии в Сибири, который используется для майнинга криптовалют, не должен превратиться в дефицит - это будет сдерживать развитие региона, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Мы, конечно, рады, что бизнес, который работает в этой сфере (майнинг криптовалют - ред.) неплохо зарабатывает, но этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, россия, владивосток, цены на нефть, экономика