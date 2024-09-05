https://ria.ru/20240905/vef-1970762063.html
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин
России нужно решать демографические проблемы, заботиться о семьях с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:03
2024-09-05T11:03
2024-09-05T11:32
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России нужно решать демографические проблемы, заботиться о семьях с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается того, что нас физически не хватает – ну да, вот еще Солженицын, о котором господин премьер-министр (Малайзии – ред.) вспоминал, говорил о том, что главная задача государства – сбережение народа. Нам нужно, конечно, решать демографические проблемы, заботиться о семьях с детьми и так далее", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Малайзия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин
Путин: России нужно решать демографические проблемы, заботиться о семьях