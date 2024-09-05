https://ria.ru/20240905/vef-1970751460.html
Путин рассказал о стремлении некоторых стран помочь с конфликтом на Украине
Путин рассказал о стремлении некоторых стран помочь с конфликтом на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о стремлении некоторых стран помочь с конфликтом на Украине
Руководители Китая, Бразилии, Индии искренне стремятся помочь разобраться с деталями процесса разрешения украинского конфликта, заявил президент России Владимир РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:35
2024-09-05T10:35
2024-09-05T10:58
бразилия
индия
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
украина
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Руководители Китая, Бразилии, Индии искренне стремятся помочь разобраться с деталями процесса разрешения украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин."Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом, это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу, и у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться со всеми деталями этого сложного процесса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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бразилия, индия, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, украина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Бразилия, Индия, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Украина, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о стремлении некоторых стран помочь с конфликтом на Украине
Путин: Китай, Бразилия и Индия стремятся помочь с конфликтом на Украине