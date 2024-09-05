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Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин
Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин
Американская экономика мощная, хорошая, но объем китайской экономики больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:12
2024-09-05T10:12
2024-09-05T10:17
сша
экономика
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Американская экономика мощная, хорошая, но объем китайской экономики больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ."Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год, с этим связано и использование юаня в международных расчетах", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сша, экономика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток
США, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток
Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин
Путин: объем китайской экономики больше, чем у США