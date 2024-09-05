https://ria.ru/20240905/vef-1970742879.html

Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин

Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Объем китайской экономики больше американской, заявил Путин

Американская экономика мощная, хорошая, но объем китайской экономики больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:12

2024-09-05T10:12

2024-09-05T10:17

сша

экономика

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Американская экономика мощная, хорошая, но объем китайской экономики больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ."Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год, с этим связано и использование юаня в международных расчетах", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/briks-1970743980.html

сша

россия

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сша, экономика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток