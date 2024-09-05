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США своими действиями подталкивают к отказу от доллара, заявил Путин
США своими действиями подталкивают к отказу от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
США своими действиями подталкивают к отказу от доллара, заявил Путин
США непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара, страны переходят на национальные валюты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:09
2024-09-05T10:09
2024-09-05T10:19
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара, страны переходят на национальные валюты, заявил президент России Владимир Путин."Естественным образом меняются приоритеты в использовании определенных валют... Финансовые и политические власти Соединенных Штатов этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи, им неудобно признать, что они совершили ошибку. Не работают те инструменты, которые они (США - ред.) применяют. Мы переходим на национальные валюты и все. Рассчитывали, что у нас все рухнет, но тенденции очевидны. Тенденции использования валюты связаны с объемом роста экономики", - сказал Путин на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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сша, россия, владивосток, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
США, Россия, Владивосток, Экономика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
США своими действиями подталкивают к отказу от доллара, заявил Путин
Путин: США своими глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара