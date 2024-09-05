https://ria.ru/20240905/vef-1970740702.html
США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин
США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин
США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту - доллар, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:07
2024-09-05T10:07
2024-09-05T10:21
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту - доллар, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты, естественно, удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике, провели план Маршалла для Европы... Потом создали единую мировую валюту - доллар", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, сша, россия, европа
Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, США, Россия, Европа
США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин
Путин: США воспользовались результатом Второй мировой войны, создав валюту