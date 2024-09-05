https://ria.ru/20240905/vef-1970740702.html

США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин

США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

США воспользовались результатом Второй мировой войны, заявил Путин

США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту - доллар, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:07

2024-09-05T10:07

2024-09-05T10:21

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

сша

россия

европа

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту - доллар, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты, естественно, удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике, провели план Маршалла для Европы... Потом создали единую мировую валюту - доллар", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ru/20240905/vef-1970744601.html

сша

россия

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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, сша, россия, европа