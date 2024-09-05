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Премьер Малайзии заявил об укреплении отношений с Россией
Премьер Малайзии заявил об укреплении отношений с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии заявил об укреплении отношений с Россией
Присоединение к БРИКС позволит укрепить отношения с РФ и Глобальным Югом, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:05
2024-09-05T10:05
2024-09-05T12:32
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Присоединение к БРИКС позволит укрепить отношения с РФ и Глобальным Югом, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Россия традиционно занимает место нашего торгового партнера, с которым у нас очень хорошо развиты дипломатические отношения... У нас колоссальные возможности для развития торговых отношений с Россией. Присоединение к БРИКС позволит нам укрепить эти отношения" - сказал он.Анвар Ибрагим добавил, что в области торгов есть большие возможности укрепить отношения с РФ и с Глобальным Югом.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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цены на нефть, малайзия, россия, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Цены на нефть, Малайзия, Россия, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии заявил об укреплении отношений с Россией
Премьер Малайзии: вступление в БРИКС позволит укрепить отношения с Россией