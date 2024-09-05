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Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.09.2024
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10:00 05.09.2024 (обновлено: 12:31 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970738330.html
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны
Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:00
2024-09-05T12:31
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
малайзия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владивосток, малайзия
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Малайзия
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны

Премьер Малайзии заявил о поддержке инклюзивной системы развития

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Дальневосточный федеральный университетВладивостокМалайзия
 
 
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