https://ria.ru/20240905/vef-1970738330.html
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны
Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:00
2024-09-05T10:00
2024-09-05T12:31
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
малайзия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владивосток, малайзия
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Малайзия
Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны
Премьер Малайзии заявил о поддержке инклюзивной системы развития