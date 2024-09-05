https://ria.ru/20240905/vef-1970738330.html

Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны

Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзия поддерживает инклюзивную систему развития, заявил премьер страны

Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:00

2024-09-05T10:00

2024-09-05T12:31

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

малайзия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия присоединяется к другим странам, которые хотят создать более инклюзивную систему развития, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970790599.html

владивосток

малайзия

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владивосток, малайзия