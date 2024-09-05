https://ria.ru/20240905/vef-1970735233.html

Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:53

2024-09-05T09:53

2024-09-05T09:53

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. "Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны, стала безусловным символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/rezidenty-1970733886.html

дальний восток

россия

владивосток

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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)