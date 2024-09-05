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Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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09:53 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vef-1970735233.html
Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке
Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:53
2024-09-05T09:53
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. "Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны, стала безусловным символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Путин: необходимо увековечить память о Курильской десантной операции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны.
"Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны, стала безусловным символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Дальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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