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Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке

Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке

За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:32

2024-09-05T09:32

2024-09-05T09:44

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальний восток

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россия

экономика

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин."В целом отмечу, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970731825.html

дальний восток

владивосток

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, владивосток, россия, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет