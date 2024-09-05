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Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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09:32 05.09.2024 (обновлено: 09:44 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970727947.html
Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке
Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке
За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:32
2024-09-05T09:44
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальний восток
владивосток
россия
экономика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин."В целом отмечу, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, владивосток, россия, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальний Восток, Владивосток, Россия, Экономика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин рассказал о прогрессе в строительстве жилья на Дальнем Востоке

Путин: объем строительства жилья на Дальнем Восток вырос вдвое за пять лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом отмечу, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке
Вчера, 09:42
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Дальний ВостокВладивостокРоссияЭкономикаВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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