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Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин

Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:18

2024-09-05T09:18

2024-09-05T09:22

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

дальний восток

россия

экономика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать 10 минут."Напомню о задаче, которая была поставлена на послании Федеральному собранию, а именно – сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать 10 минут", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970722758.html

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россия

владивосток

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, дальний восток, россия, экономика, владивосток