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Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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09:18 05.09.2024 (обновлено: 09:22 05.09.2024) дополняется ...
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Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:18
2024-09-05T09:22
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
дальний восток
россия
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать 10 минут."Напомню о задаче, которая была поставлена на послании Федеральному собранию, а именно – сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать 10 минут", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, дальний восток, россия, экономика, владивосток
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Экономика, Владивосток
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин

Путин: нужно сократить время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать 10 минут.
"Напомню о задаче, которая была поставлена на послании Федеральному собранию, а именно – сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать 10 минут", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование геологоразведки
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