https://ria.ru/20240905/vef-1970721303.html
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:18
2024-09-05T09:18
2024-09-05T09:22
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
дальний восток
россия
экономика
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970719218_392:700:2789:2048_1920x0_80_0_0_b5629fb72eea5539dd864ee9c887fcb8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке не должно превышать 10 минут."Напомню о задаче, которая была поставлена на послании Федеральному собранию, а именно – сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать 10 минут", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970722758.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970719218_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9cf72c22e1ebc8421f8700664cf78f04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владимир путин, дальний восток, россия, экономика, владивосток
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Экономика, Владивосток
Нужно сократить очереди на границе на Дальнем Востоке, заявил Путин
Путин: нужно сократить время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке