https://ria.ru/20240905/vef-1970717528.html

Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке

Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке

Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития - ввода в срой новых объектов... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:07

2024-09-05T09:07

2024-09-05T09:38

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальний восток

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

владивосток

жкх

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970723311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3be0ce40ad3f73cbf12b76078e28e59.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития - ввода в срой новых объектов генерации, заявил президент России Владимир Путин."Одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети - во всех сферах и отраслях является электроэнергия... Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты (Дальнего Востока - ред.) и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать годы новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.По словам главы государства, он поручил правительству подготовить совместно с крупными энергокомпаниями долгосрочную программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке."В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации", - уточнил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970729962.html

https://ria.ru/20240905/samolet-1970730271.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о ликвидации прогнозного дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил Путин. Президент также предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. 2024-09-05T09:07 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, жкх, экономика