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Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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09:07 05.09.2024 (обновлено: 09:38 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970717528.html
Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке
Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития - ввода в срой новых объектов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:07
2024-09-05T09:38
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальний восток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
жкх
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития - ввода в срой новых объектов генерации, заявил президент России Владимир Путин."Одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети - во всех сферах и отраслях является электроэнергия... Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты (Дальнего Востока - ред.) и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать годы новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.По словам главы государства, он поручил правительству подготовить совместно с крупными энергокомпаниями долгосрочную программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке."В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации", - уточнил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970729962.html
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Путин о ликвидации прогнозного дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке
Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил Путин. Президент также предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, жкх, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ЖКХ, Экономика
Путин заявил о необходимости устранить дефицит мощностей на Дальнем Востоке

Путин: нужно создать программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие инвесторы сталкиваются с нехваткой энергомощностей на Дальнем Востоке, нужна новая долгосрочная программа их развития - ввода в срой новых объектов генерации, заявил президент России Владимир Путин.
"Одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети - во всех сферах и отраслях является электроэнергия... Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты (Дальнего Востока - ред.) и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать годы новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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По словам главы государства, он поручил правительству подготовить совместно с крупными энергокомпаниями долгосрочную программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке.
"В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации", - уточнил Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Дальний ВостокРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВладивостокЖКХЭкономика
 
 
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