https://ria.ru/20240905/vef-1970714137.html
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР
Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:01
2024-09-05T09:01
2024-09-05T09:07
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
атр
экономика
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html
россия
атр
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , атр, экономика, дальний восток, владимир путин
Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , АТР, Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего АТР