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Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР - РИА Новости, 05.09.2024
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09:01 05.09.2024 (обновлено: 09:07 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970714137.html
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР
Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:01
2024-09-05T09:07
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
атр
экономика
дальний восток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , атр, экономика, дальний восток, владимир путин
Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , АТР, Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР

Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего АТР

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.
"Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дальний Восток уперся в потолок
Вчера, 08:00
 
РоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)АТРЭкономикаДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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