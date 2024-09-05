https://ria.ru/20240905/vef-1970714137.html

Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР

Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал ВЭФ площадкой для обсуждения стратегии развития России и АТР

Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:01

2024-09-05T09:01

2024-09-05T09:07

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

атр

экономика

дальний восток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин."Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

россия

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россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , атр, экономика, дальний восток, владимир путин