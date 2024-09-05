https://ria.ru/20240905/vef-1970664136.html
Чукотка и "СибГЕО" подписали соглашение о добыче золота
Чукотка и "СибГЕО" подписали соглашение о добыче золота - РИА Новости, 05.09.2024
Чукотка и "СибГЕО" подписали соглашение о добыче золота
Власти Чукотки и компания "СибГЕО" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее освоение крупного месторождения золота "Туманное",... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:52
2024-09-05T01:52
2024-09-05T01:52
экономика
чукотка
владивосток
владислав кузнецов
корпорация мсп
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Чукотки и компания "СибГЕО" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее освоение крупного месторождения золота "Туманное", сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Владислав Кузнецов. "Подписали соглашение с ООО "СибГЕО". Инвестор намерен реализовать проект по освоению крупного месторождения золота "Туманное". Всего предусмотрено четыре этапа. Ожидается, что в этом году начнется проведение поисково-оценочных геологоразведочных работ и постановка на баланс запасов золота", - сказал Кузнецов. По его словам, также регион подписал соглашение с Корпорацией МСП. "Наша совместная работа, прежде всего, будет направлена на совершенствование системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан", - отметил губернатор. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/geologorazvedka-1970663802.html
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экономика, чукотка, владивосток, владислав кузнецов, корпорация мсп, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Экономика, Чукотка, Владивосток, Владислав Кузнецов, Корпорация МСП, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
Чукотка и "СибГЕО" подписали соглашение о добыче золота
Чукотка и "СибГЕО" на ВЭФ подписали соглашение о освоении месторождения золота