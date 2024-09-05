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ВЭБ.РФ: выработка единых "правил игры" в сфере ГЧП сбалансирует риски
ВЭБ.РФ: выработка единых "правил игры" в сфере ГЧП сбалансирует риски - РИА Новости, 05.09.2024
ВЭБ.РФ: выработка единых "правил игры" в сфере ГЧП сбалансирует риски
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов, заявил заместитель... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:28
2024-09-05T13:28
2024-09-05T13:28
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. "Но важно правильно описать "правила игры", которые удовлетворили бы и частную, и государственную стороны. Подумать о новых нормах/формах, помимо имеющихся федеральных законов о ГЧП. Создать некую таксономию, разработать стандарты подготовки, оценки, финансирования и реализации таких проектов с учетом справедливого и прозрачного распределения рисков между частной и государственной стороной. ВЭБ.РФ совместно с участниками рынка готов взяться за такую работу", – приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБа слова Корсуна. В свою очередь, генеральный директор Национального центра ГЧП, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин считает, что озвученное сегодня поручение президента России – важный сигнал для стимулирования развития и применения механизмов ГЧП в стране; с учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка. "В текущих условиях бюджетных ограничений именно объединение инвестиций государства и частного капитала позволит достичь амбициозных национальных целей развития. При этом, как и было отмечено, текущая система управления ГЧП-проектами в России требует модернизации: требуется выработка единых "правил игры", которая сбалансирует риски между различными участниками проектов, повысит их эффективность, обеспечит максимальную отдачу на инвестиции" – привели в ВЭБе слова Самохина. Он добавил, что Национальный центр ГЧП планирует совместно с ВЭБом и правительством принять активное участие в разработке и внедрении таких правил, учитывая экспертизу организации.
https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html
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россия, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
"Но важно правильно описать "правила игры", которые удовлетворили бы и частную, и государственную стороны. Подумать о новых нормах/формах, помимо имеющихся федеральных законов о ГЧП. Создать некую таксономию, разработать стандарты подготовки, оценки, финансирования и реализации таких проектов с учетом справедливого и прозрачного распределения рисков между частной и государственной стороной. ВЭБ.РФ совместно с участниками рынка готов взяться за такую работу", – приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБа слова Корсуна.
В свою очередь, генеральный директор Национального центра ГЧП, главный управляющий директор ВЭБ.РФ
Андрей Самохин считает, что озвученное сегодня поручение президента России – важный сигнал для стимулирования развития и применения механизмов ГЧП в стране; с учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка.
"В текущих условиях бюджетных ограничений именно объединение инвестиций государства и частного капитала позволит достичь амбициозных национальных целей развития. При этом, как и было отмечено, текущая система управления ГЧП-проектами в России требует модернизации: требуется выработка единых "правил игры", которая сбалансирует риски между различными участниками проектов, повысит их эффективность, обеспечит максимальную отдачу на инвестиции" – привели в ВЭБе слова Самохина.
Он добавил, что Национальный центр ГЧП планирует совместно с ВЭБом и правительством принять активное участие в разработке и внедрении таких правил, учитывая экспертизу организации.