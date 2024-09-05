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Увольнение по собственному желанию 2024 заявление, статья, трудовая книжка и отработка
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12:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/uvolnenie-1765449511.html
Увольнение по собственному желанию: как грамотно уйти с работы
Увольнение по собственному желанию 2024 заявление, статья, трудовая книжка и отработка
Увольнение по собственному желанию: как грамотно уйти с работы
Увольнение по собственному желанию – одна из самых частых причин расторжения трудового договора. Для этого необходимо правильно написать заявление за две недели РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:45
2024-09-05T12:45
общество
работа
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Увольнение по собственному желанию – одна из самых частых причин расторжения трудового договора. Для этого необходимо правильно написать заявление за две недели до предполагаемой даты ухода. Какие статьи Трудового кодекса регламентируют этот процесс, как вовремя получить трудовую книжку и компенсацию за неиспользованный отпуск и можно ли уволиться без отработки, – в материале РИА Новости.Когда пора увольнятьсяСотрудник, решивший уйти с работы, вправе сделать это тогда, когда хочет, независимо от мнения начальства. Оснований для принятия такого решения может быть достаточно много.Как правило, сотрудника побуждают написать заявление об увольнении следующие причины:Как решитьсяРешиться на увольнение для большинства людей достаточно сложно.Эксперты предлагают рекомендации, благодаря которым процесс увольнения будет менее болезненным:Виды увольненияПроцесс увольнения работника прописан в Трудовом кодексе РФ, регламентирующем взаимоотношения сотрудника и работодателя.Согласно ст. 77 кодекса существует несколько оснований (видов) увольнения:Помимо этого, выделяют специализированные основания, распространяющиеся на определенные категории работников. К примеру, гражданских служащих могут уволить из-за непредставления документов о доходах и имуществе.При этом по инициативе работодателя нельзя уволить:Порядок увольненияОбщий порядок расторжения трудового договора регламентируется статьей 84.1 Трудового кодекса РФ. В ней подробно описан алгоритм действий.Заявление"Сотрудник пишет заявление за 14 календарных дней до даты увольнения и предоставляет его в отдел кадров лично, почтой, факсом или через представителя. Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, имеют право уведомлять работодателя об увольнении за три календарных дня", – пояснила Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер.Обязательные пункты в заявлении:Документ может быть составлен от руки или на компьютере. Если компания перешла на электронный кадровый документооборот, то можно подать заявление по внутренним правилам ЭКДО.СрокиРаботник должен предупредить руководителя о своем увольнении не позднее, чем за две недели до ухода с работы. Отсчет срока начинается на следующий день после написания заявления. .При этом уволиться можно даже в день подачи заявления – это не запрещено законом.Приказ и запись в трудовой книжкеПриказ об увольнении работника должен быть оформлен не позднее дня его увольнения.Запись в трудовой книжке делает менеджер отдела кадров или юрист (в редких случаях – бухгалтер). Согласно статье 77 ТК, при этом необходимо указать, что сотрудник уволился по собственному желанию.Запись о расторжении трудового договора в этом случае может выглядеть так:Она в обязательном порядке должна быть заверена подписью ответственного лица и печатью.Расчет и документы на рукиВ последний день работы организация обязана предоставить сотруднику его трудовую книжку и, при его желании, копии всех документов, связанных с рабочей деятельностью.Кроме того, работнику выдается расчетный лист, который содержит всю информацию о произведенных начислениях и удержаниях. В него также входит компенсация за неиспользованный отпуск и премия, если она предусмотрена условиями трудового соглашения.ОтработкаНе всегда сотрудникам приходится отрабатывать две недели, прежде чем уйти с работы. Если работник находится на испытательном сроке, то об увольнении он может предупредить руководство за три дня. Сотрудник, занимающий руководящую должность, должен предупредить о своем увольнении за месяц до ухода.Условия увольнения пенсионеров также отличаются от общеустановленных."Работающий пенсионер, который написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, может быть уволен этим же днем. Подавать заявление об увольнении в общеустановленный срок пенсионер не должен. Если работник уже вышел на пенсию (уволился от другого работодателя с записью в трудовой книжке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию), то порядок его увольнения ничем не будет отличаться от привычного - по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ). Безусловно, с согласия работодателя работник-пенсионер может быть уволен и без отработки", – пояснила Елена Стрельбина, заместитель директора по кадрам.Как уволиться без отработкиСамый верный способ не отрабатывать две недели – это договориться об этом со своим начальником. При согласии руководителя срок может сократиться на несколько дней или отсутствовать вовсе. Закон этого не запрещает.Нарушение работодателем норм трудового права также является основанием не отрабатывать необходимый срок. Но факт ущемления сотрудника должен быть признан судом или зафиксирован трудовой комиссией.Особые случаиУвольнение в период отпускаРаботник вправе расторгнуть трудовые отношения по собственному желанию во время своего законного отдыха. При этом руководитель не может отозвать увольняющегося из отпуска.Увольнение во время больничногоСотрудник также имеет полное право написать заявление об увольнении в период своего больничного. Даже если последний рабочий день приходится на период больничного, работодатель обязан провести расчет, издать приказ об увольнении с пометкой, что работник отсутствует и не может ознакомиться с документом.Как защитить свои праваБольшинство норм трудового законодательства направлено на защиту интересов работника. Именно работодателю приходится предъявлять доказательства в суде в пользу отсутствия нарушений.Если заявление сотрудника не хотят принимать, разрешается отправить документ заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае работодатель не сможет утверждать, что корреспонденция не была получена.Оспорить приказ об увольнении можно в течение месяца с последнего рабочего дня. После окончания установленного срока все обращения в суд будут бессмысленными. Исключение - если срок был пропущен по уважительной причине. Например, по состоянию здоровья.Работодатель обязан ознакомить сотрудника с приказом под роспись. Если работник отказывается ставить автограф, работодатель делает в документах соответствующую пометку.Восстановиться на работе сотрудник может в том случае, если руководитель организации нарушил предусмотренный законом порядок действий.Задержка документов работодателем – еще одно возможное нарушение прав сотрудника в процессе увольнения. В этом случае работник может обратиться в суд или трудовую инспекцию. В своем заявлении нужно подробно описать ситуацию.Ошибки увольняющихсяОсновные ошибки увольняющихся связаны с оформлением заявления и его отправкой руководителю. Дело в том, что заявление об увольнении работник должен представить работодателю в письменном виде, так как подача в электронном виде законодательством не предусмотрена. Однако некоторые сотрудники вместо бумажного документа посылают обращение на e-mail руководителя.Если работник принял решение об увольнении, необходимо уточнить условия отработки и подать заявления заранее.Чтобы избежать негативных последствий, уходить со старой работы лучше без скандала. Хорошие отношения с бывшим руководителем могут сказаться на будущем увольняющегося: увеличиваются шансы, что работодатель напишет такому сотруднику хорошую рекомендацию, которая может пригодиться при дальнейшем устройстве на работу.Изменения в 2024 годуВ декабре 2023 года Конституционный суд (КС) постановил, что неиспользованные отгулы, которые предоставляют вместо двойной оплаты труда в выходные, необходимо заменить денежной компенсацией при увольнении сотрудника.
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общество, работа, россия
Общество, Работа, Россия

Увольнение по собственному желанию: как грамотно уйти с работы

© Depositphotos.com / serezniyДевушка увольняется
Девушка увольняется - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Depositphotos.com / serezniy
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Оглавление
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Увольнение по собственному желанию – одна из самых частых причин расторжения трудового договора. Для этого необходимо правильно написать заявление за две недели до предполагаемой даты ухода. Какие статьи Трудового кодекса регламентируют этот процесс, как вовремя получить трудовую книжку и компенсацию за неиспользованный отпуск и можно ли уволиться без отработки, – в материале РИА Новости.

Когда пора увольняться

Сотрудник, решивший уйти с работы, вправе сделать это тогда, когда хочет, независимо от мнения начальства. Оснований для принятия такого решения может быть достаточно много.
Как правило, сотрудника побуждают написать заявление об увольнении следующие причины:
  1. 1.
    неготовность работодателя к повышению зарплаты работнику;
  2. 2.
    профессиональное выгорание и стресс;
  3. 3.
    отсутствие карьерного роста;
  4. 4.
    желание трудиться ближе к дому и уделять больше времени семье;
  5. 5.
    конфликты на работе;
  6. 6.
    переезд в другой город или страну.
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Как решиться

Решиться на увольнение для большинства людей достаточно сложно.
Эксперты предлагают рекомендации, благодаря которым процесс увольнения будет менее болезненным:
  1. 1.
    Выписать все преимущества и недостатки нынешней работы. В случае сомнений обращаться к этому списку, чтобы в очередной раз напомнить себе о том, почему нужно уволиться.
  2. 2.
    Создать финансовую подушку безопасности. Не всегда переход на новую работу происходит быстро.
  3. 3.
    Оформить резюме на крупнейших сайтах по подбору вакансий и, по возможности, определиться со следующим местом трудоустройства.

Виды увольнения

Процесс увольнения работника прописан в Трудовом кодексе РФ, регламентирующем взаимоотношения сотрудника и работодателя.
© Depositphotos.com / grinvaldsУвольнение сотрудника
Увольнение сотрудника - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / grinvalds
Увольнение сотрудника
Согласно ст. 77 кодекса существует несколько оснований (видов) увольнения:
  • соглашение обеих сторон;
  • истечение срока трудового договора;
  • инициатива работодателя;
  • инициатива работника;
  • перевод его к другому работодателю или переход на выборную должность;
  • отказ работника выполнять свои обязанности из-за смены собственника компании или ее реорганизации;
  • невыполнение обязанностей сотрудником из-за изменений условий трудового договора;
  • отказ работника переводиться на другую работу в связи с медицинскими показаниями;
  • отказ работника от переезда в другую местность с работодателем;
  • обстоятельства, которые не зависят от воли сторон;
  • несоблюдение правил, регулируемых федеральным законом заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность трудиться.
Помимо этого, выделяют специализированные основания, распространяющиеся на определенные категории работников. К примеру, гражданских служащих могут уволить из-за непредставления документов о доходах и имуществе.
При этом по инициативе работодателя нельзя уволить:
  • женщин, у которых есть ребенок младше трех лет;
  • одиноких матерей с детьми до 14 лет или с детьми с инвалидностью до 18 лет.
  • родителей или опекунов – единственных кормильцев детей младше трех лет в многодетной семье или детей с инвалидностью до 18 лет.
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Порядок увольнения

Общий порядок расторжения трудового договора регламентируется статьей 84.1 Трудового кодекса РФ. В ней подробно описан алгоритм действий.

Заявление

"Сотрудник пишет заявление за 14 календарных дней до даты увольнения и предоставляет его в отдел кадров лично, почтой, факсом или через представителя. Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, имеют право уведомлять работодателя об увольнении за три календарных дня", – пояснила Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер.
Обязательные пункты в заявлении:
  • должность и ФИО руководителя,
  • должность и ФИО работника,
  • фраза "Прошу уволить меня по собственному желанию" с датой,
  • дата написания заявления,
  • подпись работника с расшифровкой.
Документ может быть составлен от руки или на компьютере. Если компания перешла на электронный кадровый документооборот, то можно подать заявление по внутренним правилам ЭКДО.
© Depositphotos.com / stockufaДевушка подписывает документ
Девушка подписывает документ - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos.com / stockufa
Девушка подписывает документ

Сроки

Работник должен предупредить руководителя о своем увольнении не позднее, чем за две недели до ухода с работы. Отсчет срока начинается на следующий день после написания заявления. .При этом уволиться можно даже в день подачи заявления – это не запрещено законом.

Приказ и запись в трудовой книжке

Приказ об увольнении работника должен быть оформлен не позднее дня его увольнения.
Запись в трудовой книжке делает менеджер отдела кадров или юрист (в редких случаях – бухгалтер). Согласно статье 77 ТК, при этом необходимо указать, что сотрудник уволился по собственному желанию.
Запись о расторжении трудового договора в этом случае может выглядеть так:
  1. 1.
    Увольнение/уволен по собственному желанию.
  2. 2.
    Увольнение/уволен по инициативе работника.
Она в обязательном порядке должна быть заверена подписью ответственного лица и печатью.
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Расчет и документы на руки

В последний день работы организация обязана предоставить сотруднику его трудовую книжку и, при его желании, копии всех документов, связанных с рабочей деятельностью.
Кроме того, работнику выдается расчетный лист, который содержит всю информацию о произведенных начислениях и удержаниях. В него также входит компенсация за неиспользованный отпуск и премия, если она предусмотрена условиями трудового соглашения.

Отработка

Не всегда сотрудникам приходится отрабатывать две недели, прежде чем уйти с работы. Если работник находится на испытательном сроке, то об увольнении он может предупредить руководство за три дня. Сотрудник, занимающий руководящую должность, должен предупредить о своем увольнении за месяц до ухода.
© Pexels/Nataliya VaitkevichДевушка скидывает документы
Девушка скидывает документы - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Pexels/Nataliya Vaitkevich
Девушка скидывает документы
Условия увольнения пенсионеров также отличаются от общеустановленных.
"Работающий пенсионер, который написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, может быть уволен этим же днем. Подавать заявление об увольнении в общеустановленный срок пенсионер не должен. Если работник уже вышел на пенсию (уволился от другого работодателя с записью в трудовой книжке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию), то порядок его увольнения ничем не будет отличаться от привычного - по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ). Безусловно, с согласия работодателя работник-пенсионер может быть уволен и без отработки", – пояснила Елена Стрельбина, заместитель директора по кадрам.

Как уволиться без отработки

Самый верный способ не отрабатывать две недели – это договориться об этом со своим начальником. При согласии руководителя срок может сократиться на несколько дней или отсутствовать вовсе. Закон этого не запрещает.
Нарушение работодателем норм трудового права также является основанием не отрабатывать необходимый срок. Но факт ущемления сотрудника должен быть признан судом или зафиксирован трудовой комиссией.
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Особые случаи

Увольнение в период отпуска

Работник вправе расторгнуть трудовые отношения по собственному желанию во время своего законного отдыха. При этом руководитель не может отозвать увольняющегося из отпуска.

Увольнение во время больничного

Сотрудник также имеет полное право написать заявление об увольнении в период своего больничного. Даже если последний рабочий день приходится на период больничного, работодатель обязан провести расчет, издать приказ об увольнении с пометкой, что работник отсутствует и не может ознакомиться с документом.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве

Как защитить свои права

Большинство норм трудового законодательства направлено на защиту интересов работника. Именно работодателю приходится предъявлять доказательства в суде в пользу отсутствия нарушений.
Если заявление сотрудника не хотят принимать, разрешается отправить документ заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае работодатель не сможет утверждать, что корреспонденция не была получена.
Оспорить приказ об увольнении можно в течение месяца с последнего рабочего дня. После окончания установленного срока все обращения в суд будут бессмысленными. Исключение - если срок был пропущен по уважительной причине. Например, по состоянию здоровья.
Работодатель обязан ознакомить сотрудника с приказом под роспись. Если работник отказывается ставить автограф, работодатель делает в документах соответствующую пометку.
Восстановиться на работе сотрудник может в том случае, если руководитель организации нарушил предусмотренный законом порядок действий.
Задержка документов работодателем – еще одно возможное нарушение прав сотрудника в процессе увольнения. В этом случае работник может обратиться в суд или трудовую инспекцию. В своем заявлении нужно подробно описать ситуацию.
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Ошибки увольняющихся

Основные ошибки увольняющихся связаны с оформлением заявления и его отправкой руководителю. Дело в том, что заявление об увольнении работник должен представить работодателю в письменном виде, так как подача в электронном виде законодательством не предусмотрена. Однако некоторые сотрудники вместо бумажного документа посылают обращение на e-mail руководителя.
Если работник принял решение об увольнении, необходимо уточнить условия отработки и подать заявления заранее.
Чтобы избежать негативных последствий, уходить со старой работы лучше без скандала. Хорошие отношения с бывшим руководителем могут сказаться на будущем увольняющегося: увеличиваются шансы, что работодатель напишет такому сотруднику хорошую рекомендацию, которая может пригодиться при дальнейшем устройстве на работу.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя

Изменения в 2024 году

В декабре 2023 года Конституционный суд (КС) постановил, что неиспользованные отгулы, которые предоставляют вместо двойной оплаты труда в выходные, необходимо заменить денежной компенсацией при увольнении сотрудника.
 
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