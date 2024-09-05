https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html

Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани

Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани - РИА Новости, 05.09.2024

Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани

Руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:02

2024-09-05T14:02

2024-09-05T14:02

религия

умань

украина

молдавия

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич предложил паломникам-хасидам, ежегодно посещающим могилу рабби Нахмана в Умани в Черкасской области Украины, не рисковать в условиях боевых действий, а отправится к могилам иудейских праведников в российскую деревню Любавичи. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил в том числе вопросы, связанные с ежегодным паломничеством израильтян в Умань к могиле раввина Нахмана, сообщала израильская государственная телерадиокомпания Kan. По данным Kan, израильское правительство заинтересовано в том, чтобы паломничество в Умань состоялось, так как этот вопрос беспокоит представителей религиозных партий, которые входят в правящую коалицию Нетаньяху. "Умань, действительно, одно из самых почитаемых в мире мест, где покоится праведник рабби Нахман из Брацлова. Это стало традицией для многих иудеев во всем мире - каждый год приезжать туда перед (религиозными праздниками) Новолетием (Рош ха-Шана) и Судным днем (Йом Кипур), когда решаются судьбы всего мира. Десятки тысяч иностранцев находятся на территории буквально одного квартала этого города. Конечно, обеспечить безопасность в условиях СВО весьма сложно. Паломникам из Израиля и других стран могу порекомендовать деревню Любавичи в Руднянском районе Смоленской области РФ, где находятся могилы праведников любавической династии. Там безопасней, чем в Умани", - сказал раввин РИА Новости. Гуревич отметил что в 2023 году в Умань приехало 35 тысяч паломников. Они доезжают до Молдавии, а оттуда добираются на попутках, на автобусах, каким-то другим способом. "У нас есть заповедь - беречь свою жизнь, и она превышает многие повелительные заповеди. Если есть опасность для жизни, то надо с большой опаской относиться ко всему тому, что имеет в себе какой-то потенциал тревоги и прямой угрозы жизни. Поедут паломники из Молдавии в Умань, а если вдруг там будет обстрел дороги, ракетная опасность? В отличие от Украины, Россия не наносит удары по гражданским целям и тем более по религиозным объектам, как только что было в Белгородской области, где стреляли прицельно именно по храму. И тем не менее в условиях военных действий всё небезопасно", - сказал Гуревич. "У нас есть заповедь - беречь свою жизнь, и она превышает многие повелительные заповеди. Если есть опасность для жизни, то надо с большой опаской относиться ко всему тому, что имеет в себе какой-то потенциал тревоги и прямой угрозы жизни. Поедут паломники из Молдавии в Умань, а если вдруг там будет обстрел дороги, ракетная опасность? В отличие от Украины, Россия не наносит удары по гражданским целям и тем более по религиозным объектам, как только что было в Белгородской области, где стреляли прицельно именно по храму. И тем не менее в условиях военных действий всё небезопасно", - сказал Гуревич.Раввин подчеркнул, что по его сведениям, на Украине за время конфликта не было повреждений культовых иудейских объектов. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается со 2 по 4 октября. В сентябре 2023 года Нетаньяху на фоне предостережений от украинской стороны о нехватке бомбоубежищ в Умани заявлял, что израильские паломники должны нести личную ответственность за свою безопасность. В этом году власти Израиля пока не издавали никаких официальных рекомендаций по поводу посещения Умани в период празднования еврейского нового года. Деревня Любавичи, где зародилось движение Хабад-Любавич, находится в Смоленской области в нескольких километрах от границы с Белоруссией, там на местном кладбище покоятся иудейские праведники из династии ребе Шнеерсонов. Для верующих эта земля считается священной, поэтому сюда едут иудеи со всего мира, везут учащихся религиозных школ, устраивают симпозиумы и конференции.

https://ria.ru/20240829/taksist-1969311825.html

https://ria.ru/20240904/gatilov-1970519262.html

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умань, украина, молдавия, биньямин нетаньяху, владимир зеленский