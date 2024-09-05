https://ria.ru/20240905/ukraina-1970753123.html
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами - РИА Новости, 05.09.2024
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами
Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:38
2024-09-05T10:38
2024-09-05T11:19
киев
владимир путин
россия
украина
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970750443_0:192:3100:1937_1920x0_80_0_0_8f8b0f3e2b836b8d90e1ce18b191e939.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин."У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ru/20240905/putin-1970760900.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970750443_0:0:2584:1937_1920x0_80_0_0_a327706d4f4b8a291f9c0c35fdf54e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, владимир путин, россия, украина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Киев, Владимир Путин, Россия, Украина, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами
Путин: руководство Киева не думает о своем народе