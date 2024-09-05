https://ria.ru/20240905/ukraina-1970753123.html

Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами

Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами - РИА Новости, 05.09.2024

Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами

Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:38

2024-09-05T10:38

2024-09-05T11:19

киев

владимир путин

россия

украина

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин."У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ru/20240905/putin-1970760900.html

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киев, владимир путин, россия, украина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)