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Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами - РИА Новости, 05.09.2024
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10:38 05.09.2024 (обновлено: 11:19 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970753123.html
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами - РИА Новости, 05.09.2024
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами
Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:38
2024-09-05T11:19
киев
владимир путин
россия
украина
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин."У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240905/putin-1970760900.html
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киев, владимир путин, россия, украина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Киев, Владимир Путин, Россия, Украина, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин сравнил киевское руководство с инопланетянами

Путин: руководство Киева не думает о своем народе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Руководство Киева не думает о своем народе, ведут себя как инопланетяне или иностранцы, заявил президент России Владимир Путин.
"У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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КиевВладимир ПутинРоссияУкраинаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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