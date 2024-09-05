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У Киева ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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10:25 05.09.2024 (обновлено: 10:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970748171.html
У Киева ничего не получилось, заявил Путин
У Киева ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
У Киева ничего не получилось, заявил Путин
Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:25
2024-09-05T10:57
киев
россия
донбасс
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось, заявил президент России Владимир Путин."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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киев, россия, донбасс, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Киев, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
У Киева ничего не получилось, заявил Путин

Путин: Киев хотел заставить Россию нервничать, но ничего не получилось

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось, заявил президент России Владимир Путин.
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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КиевРоссияДонбассВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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