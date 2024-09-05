https://ria.ru/20240905/ukraina-1970748171.html

У Киева ничего не получилось, заявил Путин

У Киева ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

У Киева ничего не получилось, заявил Путин

Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:25

2024-09-05T10:25

2024-09-05T10:57

киев

россия

донбасс

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось, заявил президент России Владимир Путин."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970757156.html

киев

россия

донбасс

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киев, россия, донбасс, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)