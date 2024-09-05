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В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине, пишут СМИ
В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине, пишут СМИ
Представители администрации США заявили, что в кадровых перестановках в правительстве Украины, возможно, есть причины для беспокойства, пишет газета Politico. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:55
2024-09-05T01:55
2024-09-05T03:07
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Представители администрации США заявили, что в кадровых перестановках в правительстве Украины, возможно, есть причины для беспокойства, пишет газета Politico. "Возможно, есть причины для беспокойства", — заявил газете неназванный представитель администрации США. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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в мире, украина, сша, ольга стефанишина, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине, пишут СМИ
Politico: США заявили, что в перестановках в Киеве может быть повод для тревоги