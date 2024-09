https://ria.ru/20240905/ukraina-1970662726.html

Захарова прокомментировала создание на Украине министерства возвращения

Захарова прокомментировала создание на Украине министерства возвращения - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала создание на Украине министерства возвращения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05

2024-09-05T01:32

2024-09-05T01:32

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада, назвав его по-английски Come Back Ministry of Ukraine. "(Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она. Ранее Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

