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Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
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00:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970659177.html
Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ
Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить подавшего в отставку главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу еще в апреле, но давление со... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:44
2024-09-05T00:44
украина
сша
дмитрий кулеба
владимир зеленский
андрей сибига
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить подавшего в отставку главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало, пишет журнал Economist со ссылкой на источники, в том числе украинские. "Источники предполагают, что судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его заменой, был переведен из офиса президента на должность замминистра. Несколько источников... предположили, что давление со стороны госдепартамента США не позволило тогда произвести замену", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в офисе Владимира Зеленского жаловались, что Кулеба избегал пачкать руки. "Они думают, что ему просто нравилось собирать победы", - заявил журналу неназванный украинский депутат. Неназванные источники Economist также описывают кадровые перестановки как дальнейшую консолидацию власти вокруг главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Сам журнал считает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу с перестановками, чтобы попасть в заголовки газет. Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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украина, сша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, андрей сибига, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Верховная Рада Украины, В мире
Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ

Economist: Сибига должен был заменить Кулебу еще в апреле, но Госдеп помешал

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Андрей Сибига должен был заменить подавшего в отставку главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу еще в апреле, но давление со стороны госдепартамента США помешало, пишет журнал Economist со ссылкой на источники, в том числе украинские.
"Источники предполагают, что судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его заменой, был переведен из офиса президента на должность замминистра. Несколько источников... предположили, что давление со стороны госдепартамента США не позволило тогда произвести замену", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, в офисе Владимира Зеленского жаловались, что Кулеба избегал пачкать руки.
"Они думают, что ему просто нравилось собирать победы", - заявил журналу неназванный украинский депутат.
Неназванные источники Economist также описывают кадровые перестановки как дальнейшую консолидацию власти вокруг главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Сам журнал считает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу с перестановками, чтобы попасть в заголовки газет.
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Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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