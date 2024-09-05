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В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине
В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине - РИА Новости, 05.09.2024
В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине
Российские военные всё более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:36
2024-09-05T08:36
2024-09-05T08:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российские военные всё более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. По словам Пескова, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. "Наши военные всё более эффективно осуществляют удары по таким целям. Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены", - сказал Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Вооруженные силы РФ
В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине
Песков: ВС РФ эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине