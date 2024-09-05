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В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине

В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине - РИА Новости, 05.09.2024

В Кремле рассказали об ударах по иностранным инструкторам на Украине

Российские военные всё более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:36

2024-09-05T08:36

2024-09-05T08:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российские военные всё более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. По словам Пескова, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. "Наши военные всё более эффективно осуществляют удары по таким целям. Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены", - сказал Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/polsha-1968648543.html

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вооруженные силы рф