https://ria.ru/20240905/tver-1970810343.html

Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери

Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери - РИА Новости, 05.09.2024

Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери

Торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волге состоялось в Твери в четверг, в церемонии принял участие губернатор области Игорь... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:33

2024-09-05T13:33

2024-09-05T13:33

тверская область

тверь

игорь руденя

гребля

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волге состоялось в Твери в четверг, в церемонии принял участие губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в открытии приняли участие серебряный призер Олимпийских игр 1976 года Дмитрий Бехтерев, чемпион мира 2024 года по гребле на байдарках и каноэ Иван Дмитриев, директор спортшколы олимпийского резерва по видам гребли и парусному спорту имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой Андрей Лоенко, а также воспитанники и тренеры, которые будут заниматься в комфортных, оснащенных современным оборудованием помещениях. "Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" создаются такие современные спортивные объекты. Мы гордимся достижениями наших спортсменов, которые подтверждают, что тверская школа гребли является одной из сильнейших в России", – цитирует пресс-служба Руденю. В честь открытия центра состоялся праздничный заезд воспитанников СШОР. Губернатор осмотрел мощности гребного центра, где уже идут тренировки. В здании общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров расположены тренажерные залы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, зал с бассейном, где можно отрабатывать практические навыки академической гребли, и другие необходимые для спортсменов и тренеров помещения. Пропускная способность центра составляет 81 человек в смену. Также проведено благоустройство прилегающей к центру территории, обустроены проезды к учреждению и тротуары. "Уникальный бассейн для водной подготовки, который сделан в этом комплексе, полностью имитирует ход лодки. Таких центров в нашей стране единицы. Считаю, что новый центр гребли – инвестиция в наш спорт на многие десятилетия. Это позволит успешнее готовить спортсменов, обеспечивать водную подготовку невзирая на погоду. Спортсмены, тренеры, родители благодарны за то, что в регионе уделяется большое внимание развитию спорта. Потому что создание таких объектов позволяет смотреть далеко в будущее, продолжать воспитывать чемпионов", - рассказал директор спортшколы Андрей Лоенко. В центре планирует совершенствовать свой уровень действующий чемпион мира Иван Дмитриев. "Благодарим за весомый вклад в тверской спорт. Спасибо всем, кто верит в тверской спорт и принимает участие в его развитие. Мы не подведем!" - отметил Дмитриев. В новом комплексе продолжат тренироваться, но уже на качественно иной ступени, юноши и девушки, мечтающие добиться высот в спорте.

https://ria.ru/20240905/tver-1970805151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, гребля