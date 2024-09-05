https://ria.ru/20240905/tver-1970810343.html
Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери
Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери - РИА Новости, 05.09.2024
Руденя открыл центр по видам гребли на Волге в Твери
Торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волге состоялось в Твери в четверг, в церемонии принял участие губернатор области Игорь... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:33
2024-09-05T13:33
2024-09-05T13:33
тверская область
тверь
игорь руденя
гребля
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волге состоялось в Твери в четверг, в церемонии принял участие губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в открытии приняли участие серебряный призер Олимпийских игр 1976 года Дмитрий Бехтерев, чемпион мира 2024 года по гребле на байдарках и каноэ Иван Дмитриев, директор спортшколы олимпийского резерва по видам гребли и парусному спорту имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой Андрей Лоенко, а также воспитанники и тренеры, которые будут заниматься в комфортных, оснащенных современным оборудованием помещениях. "Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" создаются такие современные спортивные объекты. Мы гордимся достижениями наших спортсменов, которые подтверждают, что тверская школа гребли является одной из сильнейших в России", – цитирует пресс-служба Руденю. В честь открытия центра состоялся праздничный заезд воспитанников СШОР. Губернатор осмотрел мощности гребного центра, где уже идут тренировки. В здании общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров расположены тренажерные залы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, зал с бассейном, где можно отрабатывать практические навыки академической гребли, и другие необходимые для спортсменов и тренеров помещения. Пропускная способность центра составляет 81 человек в смену. Также проведено благоустройство прилегающей к центру территории, обустроены проезды к учреждению и тротуары. "Уникальный бассейн для водной подготовки, который сделан в этом комплексе, полностью имитирует ход лодки. Таких центров в нашей стране единицы. Считаю, что новый центр гребли – инвестиция в наш спорт на многие десятилетия. Это позволит успешнее готовить спортсменов, обеспечивать водную подготовку невзирая на погоду. Спортсмены, тренеры, родители благодарны за то, что в регионе уделяется большое внимание развитию спорта. Потому что создание таких объектов позволяет смотреть далеко в будущее, продолжать воспитывать чемпионов", - рассказал директор спортшколы Андрей Лоенко. В центре планирует совершенствовать свой уровень действующий чемпион мира Иван Дмитриев. "Благодарим за весомый вклад в тверской спорт. Спасибо всем, кто верит в тверской спорт и принимает участие в его развитие. Мы не подведем!" - отметил Дмитриев. В новом комплексе продолжат тренироваться, но уже на качественно иной ступени, юноши и девушки, мечтающие добиться высот в спорте.
https://ria.ru/20240905/tver-1970805151.html
https://ria.ru/20240902/proekty-1970034283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, гребля
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Гребля
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волге состоялось в Твери в четверг, в церемонии принял участие губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также в открытии приняли участие серебряный призер Олимпийских игр 1976 года Дмитрий Бехтерев, чемпион мира 2024 года по гребле на байдарках и каноэ Иван Дмитриев, директор спортшколы олимпийского резерва по видам гребли и парусному спорту имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой Андрей Лоенко, а также воспитанники и тренеры, которые будут заниматься в комфортных, оснащенных современным оборудованием помещениях.
"Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" создаются такие современные спортивные объекты. Мы гордимся достижениями наших спортсменов, которые подтверждают, что тверская школа гребли является одной из сильнейших в России", – цитирует пресс-служба Руденю.
В честь открытия центра состоялся праздничный заезд воспитанников СШОР.
Губернатор осмотрел мощности гребного центра, где уже идут тренировки. В здании общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров расположены тренажерные залы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, зал с бассейном, где можно отрабатывать практические навыки академической гребли, и другие необходимые для спортсменов и тренеров помещения. Пропускная способность центра составляет 81 человек в смену. Также проведено благоустройство прилегающей к центру территории, обустроены проезды к учреждению и тротуары.
«
"Уникальный бассейн для водной подготовки, который сделан в этом комплексе, полностью имитирует ход лодки. Таких центров в нашей стране единицы. Считаю, что новый центр гребли – инвестиция в наш спорт на многие десятилетия. Это позволит успешнее готовить спортсменов, обеспечивать водную подготовку невзирая на погоду. Спортсмены, тренеры, родители благодарны за то, что в регионе уделяется большое внимание развитию спорта. Потому что создание таких объектов позволяет смотреть далеко в будущее, продолжать воспитывать чемпионов", - рассказал директор спортшколы Андрей Лоенко.
В центре планирует совершенствовать свой уровень действующий чемпион мира Иван Дмитриев.
"Благодарим за весомый вклад в тверской спорт. Спасибо всем, кто верит в тверской спорт и принимает участие в его развитие. Мы не подведем!" - отметил Дмитриев.
В новом комплексе продолжат тренироваться, но уже на качественно иной ступени, юноши и девушки, мечтающие добиться высот в спорте.