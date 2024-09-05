https://ria.ru/20240905/tver-1970805151.html

Движение по новому путепроводу на улице Фрунзе открыли в Твери

Движение по новому путепроводу на улице Фрунзе открыли в Твери - РИА Новости, 05.09.2024

Движение по новому путепроводу на улице Фрунзе открыли в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг оценил готовность нового путепровода через Октябрьскую железную дорогу на улице Фрунзе в Заволжском районе... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:19

2024-09-05T13:19

2024-09-05T13:19

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг оценил готовность нового путепровода через Октябрьскую железную дорогу на улице Фрунзе в Заволжском районе города Твери, на объекте открыли движение, сообщает пресс-служба регионального правительства. Путепровод возведен по проекту строительства комплекса Западного моста. Таким образом, это первый объект масштабного инфраструктурного проекта. "Новая магистраль станет дублером Петербургского шоссе. В этом году мы начинаем реконструкцию моста через Октябрьскую железную дорогу. Он будет шире в два раза, будут расширены тротуары. Поэтому пропуская способность на Петербургском шоссе до нашего медицинского кластера должна увеличиться в два раза. Далее пойдет реконструкция дороги – будет уже шесть полос от медицинского кластера до пересечения с трассой М-10. Ну и, соответственно, комплекс Западного моста даст возможность соединить Пролетарский и Заволжский районы. И здесь формируется сейчас выезд на М-11. Такой транспортный коридор даст дополнительные возможности для жителей", - цитирует пресс-служба Руденю. Новая автодорога и мост через Октябрьскую железную дорогу построены с использованием отечественных технологий и материалов. Основные работы на объекте выполнены. С запуском движения на путепроводе появится более короткий путь для выезда из Твери на трассу М-10. Для пешеходов предусмотрен удобный и безопасный проход в Комсомольскую рощу – одно из любимых мест отдыха горожан.

https://ria.ru/20240903/investaktivnost-1970270067.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя