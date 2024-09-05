https://ria.ru/20240905/turizm-1970883128.html

Более 83 млн рублей направят на развитие туризма в Смоленске и Гагарине

Более 83 млн рублей направят на развитие туризма в Смоленске и Гагарине - РИА Новости, 05.09.2024

Более 83 млн рублей направят на развитие туризма в Смоленске и Гагарине

Более 83 миллионов рублей планируют направить на развитие туристической инфраструктуры Смоленска и Гагарина, сообщил губернатор Смоленской области Василий... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:43

2024-09-05T17:43

2024-09-05T17:43

смоленская область

смоленск

туризм

василий анохин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 83 миллионов рублей планируют направить на развитие туристической инфраструктуры Смоленска и Гагарина, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона отметил, что в области продолжают развивать туристическую инфраструктуру области и создавать новые точки притяжения для гостей и жителей наших городов. "На улицах Гагарина поставим указатели-ориентиры и карты. Также обустроим в Сквере ветеранов перголы, качели, скамейки и вазоны. Организуем площадки для ярмарок и культурных мероприятий. В городском парке и на Петровской аллее установим фотозоны. Кроме того, откроем на родине Юрия Алексеевича туристско-информационный центр", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Смоленске установят новое освещение в скверах "Первопроходцев" и им. Ю.А. Гагарина. Также благоустроят пляжную зону в Реадовском парке. Сделают архитектурно-художественную подсветку Спасо-Вознесенского женского монастыря и башни "Веселуха" крепостной стены. "Направим на эти цели более 83 миллиона рублей, выделенные Смоленску и Гагарину из федерального бюджета в рамках единой субсидии на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Развитие туристической инфраструктуры – это инвестиция в будущее. Благодарим правительство России за поддержку нашего региона!" - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20240904/restavratsiya-1970474405.html

https://ria.ru/20240812/programmy--1965785434.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смоленск, туризм, василий анохин