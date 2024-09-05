https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

Россияне не тратятся за пределами отелей "все включено", заявили в Турции

Россияне не тратятся за пределами отелей "все включено", заявили в Турции - РИА Новости, 05.09.2024

Россияне не тратятся за пределами отелей "все включено", заявили в Турции

Российские туристы в Турции почти не тратят деньги за пределами отелей системы "все включено" из-за блокировки российских карт за рубежом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:01

2024-09-05T06:01

2024-09-05T06:01

туризм

в мире

турция

бодрум

эгейское море

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СТАМБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Российские туристы в Турции почти не тратят деньги за пределами отелей системы "все включено" из-за блокировки российских карт за рубежом, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Нынешний туристический сезон оказался худшим с 1997 года для владельцев магазинов на турецких курортах, заявил ранее на этой неделе председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал. Комментируя слова Унсала, Санджар отметил, что причиной потерь является высокая инфляция и завышенные цены в Турции. "Кроме того, российские туристы не могут использовать свои карточки для расчетов, поэтому они не покидают отели системы "все включено", — заявил Санджар. Нынешний туристический сезон оказался непростым для ресторанов и магазинов турецкого курорта Бодрум из-за растущих цен, немалую роль играют высокие оптовые цены, об этом в интервью РИА Новости ранее рассказал глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD) Неслихан Назлыоглу. При этом по словам официального представителя Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамита Кука, отели курорта Бодрум на Эгейском море заполнены не полностью из-за завышенных цен. Также турецкие туристы, по его словам, избегают поездок в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны пустуют. Курорты Эгейского моря конкурируют в этом году с греческими островами. За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане России (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.

https://ria.ru/20240906/podmoskove-1952243840.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

турция

бодрум

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в мире, турция, бодрум, эгейское море