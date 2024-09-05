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В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России - РИА Новости, 05.09.2024
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Туризм
 
03:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/turisty-1970672506.html
В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России
В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России - РИА Новости, 05.09.2024
В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России
Возобновление программы субсидирования чартерных рейсов, а также поддержка властями рекламной кампании поможет существенно увеличить число прибывающих в Турцию... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:45
2024-09-05T03:45
туризм
в мире
турция
россия
стамбул
снг
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СТАМБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Возобновление программы субсидирования чартерных рейсов, а также поддержка властями рекламной кампании поможет существенно увеличить число прибывающих в Турцию российских туристов в "низкий" сезон, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов, это рекордный показатель, россияне по итогам семи месяцев этого года на первом месте. При этом доля россиян в общем турпотоке снижается — с 13% в 2023 году до 12,4% по итогам семи месяцев текущего года. Программа субсидирования чартеров между Россией и Турцией действовала между 2015 и 2019 годами, когда наблюдалось снижение интереса российских туристов к Турции. Турецкие власти тогда перечисляли российским туроператорам от полутора до девяти тысяч долларов за каждый чартерный рейс. Санджар отметил, что российский рынок обладает значительным потенциалом для отправки туристов в Турцию не только в летний период, но и в течение всего года. "Мы ожидаем поддержки от министерства туризма Турции в этом вопросе. Среди наших предложений — субсидирование топлива, скидка в размере 50% для чартерных рейсов позволит снизить расходы авиакомпаний и побудит их продолжать рейсы зимой", — заявил в беседе с агентством Санджар, также возглавляющий отдел по приему туристов в Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB). Также Санджар предлагает выплачивать субсидии в размере 250-500 евро на человека для чартерных рейсов, заполненных менее чем на 70% (так у перевозчиков будет стимул продолжать рейсы зимой, а у пассажиров — более широкий выбор), а также обеспечить рекламную кампанию, стоимость которой составит десять евро из расчета на человека. "Данные инструменты позволят эффективно прорекламировать зимний туризм в Турции для россиян. В январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре и декабре мы сможем существенно увеличить поток российских туристов", — отметил Санджар. За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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в мире, турция, россия, стамбул, снг
Туризм, В мире, Турция, Россия, Стамбул, СНГ
В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России

Туроператоры в Турции предложили властям меры для роста турпотока из России

© iStock.com / AegeanBlueВид на пляж Алтынкум в Турции
Вид на пляж Алтынкум в Турции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / AegeanBlue
Вид на пляж Алтынкум в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Возобновление программы субсидирования чартерных рейсов, а также поддержка властями рекламной кампании поможет существенно увеличить число прибывающих в Турцию российских туристов в "низкий" сезон, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов, это рекордный показатель, россияне по итогам семи месяцев этого года на первом месте. При этом доля россиян в общем турпотоке снижается — с 13% в 2023 году до 12,4% по итогам семи месяцев текущего года.
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Программа субсидирования чартеров между Россией и Турцией действовала между 2015 и 2019 годами, когда наблюдалось снижение интереса российских туристов к Турции. Турецкие власти тогда перечисляли российским туроператорам от полутора до девяти тысяч долларов за каждый чартерный рейс.
Санджар отметил, что российский рынок обладает значительным потенциалом для отправки туристов в Турцию не только в летний период, но и в течение всего года.
"Мы ожидаем поддержки от министерства туризма Турции в этом вопросе. Среди наших предложений — субсидирование топлива, скидка в размере 50% для чартерных рейсов позволит снизить расходы авиакомпаний и побудит их продолжать рейсы зимой", — заявил в беседе с агентством Санджар, также возглавляющий отдел по приему туристов в Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).
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Также Санджар предлагает выплачивать субсидии в размере 250-500 евро на человека для чартерных рейсов, заполненных менее чем на 70% (так у перевозчиков будет стимул продолжать рейсы зимой, а у пассажиров — более широкий выбор), а также обеспечить рекламную кампанию, стоимость которой составит десять евро из расчета на человека.
«
"Данные инструменты позволят эффективно прорекламировать зимний туризм в Турции для россиян. В январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре и декабре мы сможем существенно увеличить поток российских туристов", — отметил Санджар.
За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов.
Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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