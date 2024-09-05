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В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений
В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений - РИА Новости, 05.09.2024
В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений
Задержана компания молодых людей, проникшая в московский цирк на проспекте Вернадского ради "острых ощущений", сообщается в Telegram-канале Росгвардии по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:04
2024-09-05T20:04
2024-09-05T20:04
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Задержана компания молодых людей, проникшая в московский цирк на проспекте Вернадского ради "острых ощущений", сообщается в Telegram-канале Росгвардии по Москве. "Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали компанию молодых людей, которая проникла на территорию охраняемого цирка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что поступил сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов, расположенных на проспекте Вернадского. Охранник рассказал росгвардейцам, что по камерам видеонаблюдения заметил троих человек, проникших на территорию. Правонарушители в возрасте от 23 до 27 лет были задержаны. Во время разговора молодые люди рассказали, что пробрались в цирк ради "острых ощущений". Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений
В Москве Росгвардия задержала 3 человек, проникших в цирк ради острых ощущений
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Задержана компания молодых людей, проникшая в московский цирк на проспекте Вернадского ради "острых ощущений", сообщается в Telegram-канале
Росгвардии по Москве.
"Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали компанию молодых людей, которая проникла на территорию охраняемого цирка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что поступил сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов, расположенных на проспекте Вернадского. Охранник рассказал росгвардейцам, что по камерам видеонаблюдения заметил троих человек, проникших на территорию.
Правонарушители в возрасте от 23 до 27 лет были задержаны. Во время разговора молодые люди рассказали, что пробрались в цирк ради "острых ощущений".
Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции.