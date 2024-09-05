https://ria.ru/20240905/tsirk-1970915251.html

В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений

В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений - РИА Новости, 05.09.2024

В Москве задержали трех человек, проникших в цирк ради острых ощущений

Задержана компания молодых людей, проникшая в московский цирк на проспекте Вернадского ради "острых ощущений", сообщается в Telegram-канале Росгвардии по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:04

2024-09-05T20:04

2024-09-05T20:04

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Задержана компания молодых людей, проникшая в московский цирк на проспекте Вернадского ради "острых ощущений", сообщается в Telegram-канале Росгвардии по Москве. "Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали компанию молодых людей, которая проникла на территорию охраняемого цирка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что поступил сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов, расположенных на проспекте Вернадского. Охранник рассказал росгвардейцам, что по камерам видеонаблюдения заметил троих человек, проникших на территорию. Правонарушители в возрасте от 23 до 27 лет были задержаны. Во время разговора молодые люди рассказали, что пробрались в цирк ради "острых ощущений". Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20240728/tsirk-1962554046.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)