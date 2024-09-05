Рейтинг@Mail.ru
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 05.09.2024 (обновлено: 16:39 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/trutnev-1970867279.html
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума - РИА Новости, 05.09.2024
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума
Восточный экономический форум 2024 не просто состоялся, он получился, об это говорит в том числе и количество принятых президентом РФ решений, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:38
2024-09-05T16:39
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
юрий трутнев
россия
владивосток
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896554482_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_09672dbb2e1155540038062f01e6f32a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум 2024 не просто состоялся, он получился, об это говорит в том числе и количество принятых президентом РФ решений, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Форум не просто состоялся, он получился, об этом говорит количество подписанных соглашений, их сумма и, самое главное, количество принятых президентом решений", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970830081.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896554482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5928f8f5d1fab0d002d87e5133ecbe0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, юрий трутнев, россия, владивосток, общество
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Юрий Трутнев, Россия, Владивосток, Общество
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума

Полпред президента в ДФО Трутнев: ВЭФ-2024 не просто состоялся, он получился

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум 2024 не просто состоялся, он получился, об это говорит в том числе и количество принятых президентом РФ решений, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Форум не просто состоялся, он получился, об этом говорит количество подписанных соглашений, их сумма и, самое главное, количество принятых президентом решений", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Во Франции неожиданно отреагировали на заявление Путина на ВЭФ
Вчера, 14:29
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Дальневосточный федеральный университетЮрий ТрутневРоссияВладивостокОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала