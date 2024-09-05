https://ria.ru/20240905/trutnev-1970867279.html
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума - РИА Новости, 05.09.2024
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума
Восточный экономический форум 2024 не просто состоялся, он получился, об это говорит в том числе и количество принятых президентом РФ решений, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:38
2024-09-05T16:38
2024-09-05T16:39
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
юрий трутнев
россия
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум 2024 не просто состоялся, он получился, об это говорит в том числе и количество принятых президентом РФ решений, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Форум не просто состоялся, он получился, об этом говорит количество подписанных соглашений, их сумма и, самое главное, количество принятых президентом решений", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, юрий трутнев, россия, владивосток, общество
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Юрий Трутнев, Россия, Владивосток, Общество
Полпред президента в ДФО оценил проведение Восточного экономического форума
Полпред президента в ДФО Трутнев: ВЭФ-2024 не просто состоялся, он получился