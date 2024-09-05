Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/trutnev-1970844743.html
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2024
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке
Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:17
2024-09-05T15:17
камчатка
сахалин
россия
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb4c6b00dac60213b2ef5e353c9d744.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Эксперимент работает. Возник вопрос, надо ли его распространять шире. В зоне внимания были еще Сахалин и Приморье. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморского края - ред.) сказал, что проблемы такой (в Приморье - ред.) нет, делать этого не надо, я ему верю. Сахалин – с Лимаренко переговорил, он попросил таймаут. Эксперимент работает, на Камчатке его продолжим", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/trutnev-1970839185.html
камчатка
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_875cd391d563832fb66255a0febcc31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, сахалин, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Камчатка, Сахалин, Россия, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке

Трутнев: эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Эксперимент работает. Возник вопрос, надо ли его распространять шире. В зоне внимания были еще Сахалин и Приморье. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморского края - ред.) сказал, что проблемы такой (в Приморье - ред.) нет, делать этого не надо, я ему верю. Сахалин – с Лимаренко переговорил, он попросил таймаут. Эксперимент работает, на Камчатке его продолжим", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток
Вчера, 15:00
 
КамчаткаСахалинРоссияЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала