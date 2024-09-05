https://ria.ru/20240905/trutnev-1970844743.html
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2024
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке
Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:17
2024-09-05T15:17
2024-09-05T15:17
камчатка
сахалин
россия
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb4c6b00dac60213b2ef5e353c9d744.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Эксперимент работает. Возник вопрос, надо ли его распространять шире. В зоне внимания были еще Сахалин и Приморье. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморского края - ред.) сказал, что проблемы такой (в Приморье - ред.) нет, делать этого не надо, я ему верю. Сахалин – с Лимаренко переговорил, он попросил таймаут. Эксперимент работает, на Камчатке его продолжим", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/trutnev-1970839185.html
камчатка
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_875cd391d563832fb66255a0febcc31d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, сахалин, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Камчатка, Сахалин, Россия, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке
Трутнев: эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает