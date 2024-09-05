https://ria.ru/20240905/trutnev-1970844743.html

Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке

Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2024

Трутнев рассказал об эффективности эксперимента с красной икрой на Камчатке

Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:17

2024-09-05T15:17

2024-09-05T15:17

камчатка

сахалин

россия

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки работает, в регионе он будет продолжен, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Эксперимент работает. Возник вопрос, надо ли его распространять шире. В зоне внимания были еще Сахалин и Приморье. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморского края - ред.) сказал, что проблемы такой (в Приморье - ред.) нет, делать этого не надо, я ему верю. Сахалин – с Лимаренко переговорил, он попросил таймаут. Эксперимент работает, на Камчатке его продолжим", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/trutnev-1970839185.html

камчатка

сахалин

россия

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камчатка, сахалин, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)