https://ria.ru/20240905/trump-1970923843.html

Трамп пообещал создать комиссию с Маском для аудита правительства

Трамп пообещал создать комиссию с Маском для аудита правительства - РИА Новости, 05.09.2024

Трамп пообещал создать комиссию с Маском для аудита правительства

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:16

2024-09-05T21:16

2024-09-05T21:16

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит бизнесмен Илон Маск. "Я создам комиссию по эффективности работы правительства, которая будет проводить проверку как финансов, так и эффективности работы всего правительства, а также готовить рекомендации по радикальным реформам, которые нам нужны", - заявил Трамп, выступая в четверг в Нью-Йоркском экономическом клубе. Трамп также сообщил, что будущую комиссию согласился возглавить поддержавший его ранее Маск. Газета Washington Post в понедельник со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства которой может войти Маск, для проведения аудита правительственных программ. Ранее Маск поддержал кандидатуру Трампа, обещал финансово поддерживать его предвыборную кампанию и заявил, что готов занять место в правительстве США. Западные СМИ писали, что Трамп в случае победы на выборах предложит предпринимателю место в своей администрации или должность консультанта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024