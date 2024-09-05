https://ria.ru/20240905/trump-1970877283.html

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в президентские выборы

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в президентские выборы - РИА Новости, 05.09.2024

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в президентские выборы

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа в четверг заявил, что его подопечный не признаёт своей вины по всем четырем пунктам обвинения о вмешательстве в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:23

2024-09-05T17:23

2024-09-05T17:33

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа в четверг заявил, что его подопечный не признаёт своей вины по всем четырем пунктам обвинения о вмешательстве в выборы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Вашингтоне.Сам Трамп в предварительном слушании не участвовал. Он заранее уведомил суд об отказе от участия в заседании и попросил адвокатов заявить о его невиновности по всем вмененным ему статьям.Спецпрокурор Джек Смит ранее представил новое обвинительное заключение против Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым разбирательство в вашингтонском суде уже проходило, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у бывшего президента. Трампу вменяется сговор с целью обмана США, сговор для противодействия официальным процессам, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам, заговор против права.Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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дональд трамп, в мире, вашингтон (штат), джо байден, сша