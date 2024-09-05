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Рынок полимерных труб в России почти удвоился, заявил эксперт
Рынок полимерных труб в России почти удвоился, заявил эксперт - РИА Новости, 05.09.2024
Рынок полимерных труб в России почти удвоился, заявил эксперт
Рынок полимерных труб в России практически удвоился за семь лет в натуральном выражении, из расчёта 6 килограммов на человека, сообщил председатель совета... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:07
2024-09-05T07:07
2024-09-05T07:07
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рынок полимерных труб в России практически удвоился за семь лет в натуральном выражении, из расчёта 6 килограммов на человека, сообщил председатель совета директоров группы "Полипластик" Лев Гориловский на сессии Восточного экономического форума. "Эта "метрика" (потребление полимерных труб на человека) росла с 2017 года. Было примерно 3,4 килограмма на человека, а сейчас около 6 килограмм. За последние семь лет мы видим, как фактически удвоился этот рынок", - сказал он. Гориловский отметил, что этот рост произошел за счет перехода с традиционных материалов на полимерные, а также активного обновления коммунальной инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Рынок полимерных труб в России почти удвоился, заявил эксперт
Гориловский: рынок полимерных труб в России практически удвоился за семь лет