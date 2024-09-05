https://ria.ru/20240905/trevoga-1970666305.html

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2024

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Николаевской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:24

2024-09-05T02:24

2024-09-05T02:24

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дмитрий песков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 23.35 мск среды по 02.08 мск четверга. Тревога также звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины