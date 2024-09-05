https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html

В Ростовской области столкнулись два теплохода

В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 05.09.2024

В Ростовской области столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:33

2024-09-05T18:33

2024-09-05T18:33

происшествия

ростовская область

дон

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. "В 15.20 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов - теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход "Мая" флаг РФ - произошел навал одного судна на другое", - сказал он. В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

ростовская область

дон

россия

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происшествия, ростовская область, дон, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)