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В Ростовской области столкнулись два теплохода
В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 05.09.2024
В Ростовской области столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:33
2024-09-05T18:33
2024-09-05T18:33
происшествия
ростовская область
дон
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. "В 15.20 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов - теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход "Мая" флаг РФ - произошел навал одного судна на другое", - сказал он. В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.
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происшествия, ростовская область, дон, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Дон, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области столкнулись два теплохода
ГУ МЧС России: в Ростовской области столкнулись два теплохода