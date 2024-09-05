Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html
В Ростовской области столкнулись два теплохода
В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 05.09.2024
В Ростовской области столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:33
2024-09-05T18:33
происшествия
ростовская область
дон
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_496838dd73836337ec816fc63b4f7ee6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. "В 15.20 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов - теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход "Мая" флаг РФ - произошел навал одного судна на другое", - сказал он. В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
ростовская область
дон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_567:0:3296:2047_1920x0_80_0_0_8949e4bfe09f7481f72d0bf69ff0d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, дон, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Дон, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области столкнулись два теплохода

ГУ МЧС России: в Ростовской области столкнулись два теплохода

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на реку Дон
Вид на реку Дон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на реку Дон. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 15.20 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что в городе Азове на реке Дон при расхождении двух судов - теплоход PHRYGIA флаг Belize и теплоход "Мая" флаг РФ - произошел навал одного судна на другое", - сказал он.
В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, добавил представитель ведомства.
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Петербурге столкнулись два теплохода
18 августа, 22:06
 
ПроисшествияРостовская областьДонРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала