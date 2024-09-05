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В сенате США проведут слушания по российским технологиям
В сенате США проведут слушания по российским технологиям - РИА Новости, 05.09.2024
В сенате США проведут слушания по российским технологиям
Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США на следующей неделе намерен провести слушания, посвященные... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:23
2024-09-05T20:23
2024-09-05T20:23
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США на следующей неделе намерен провести слушания, посвященные вопросу использования американских технологий в российских вооружениях, следует из обнародованного в четверг графика предстоящих мероприятий подкомитета. Согласно расписанию, слушания, получившие название "Технологии компаний США, питающие военную машину РФ", состоятся 10 сентября в 15.30 по вашингтонскому времени (22.30 мск). Ожидается, что на них выступят официальные представители таких крупных компаний, как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices. На фоне этого минторг в США в четверг утром объявил о введении в координации с союзниками новых мер, призванных ограничить экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других передовых технологий.
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в мире, технологии, сша
В сенате США проведут слушания по российским технологиям
В сенате США на следующей неделе проведут слушания о российских технологиях
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США на следующей неделе намерен провести слушания, посвященные вопросу использования американских технологий в российских вооружениях, следует из обнародованного в четверг графика предстоящих мероприятий подкомитета.
Согласно расписанию, слушания, получившие название "Технологии компаний США, питающие военную машину РФ", состоятся 10 сентября в 15.30 по вашингтонскому времени (22.30 мск). Ожидается, что на них выступят официальные представители таких крупных компаний, как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices.
На фоне этого минторг в США в четверг утром объявил о введении в координации с союзниками новых мер, призванных ограничить экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других передовых технологий.