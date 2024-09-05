https://ria.ru/20240905/tekhnologii-1970918817.html

В сенате США проведут слушания по российским технологиям

В сенате США проведут слушания по российским технологиям - РИА Новости, 05.09.2024

В сенате США проведут слушания по российским технологиям

Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США на следующей неделе намерен провести слушания, посвященные... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:23

2024-09-05T20:23

2024-09-05T20:23

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технологии

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США на следующей неделе намерен провести слушания, посвященные вопросу использования американских технологий в российских вооружениях, следует из обнародованного в четверг графика предстоящих мероприятий подкомитета. Согласно расписанию, слушания, получившие название "Технологии компаний США, питающие военную машину РФ", состоятся 10 сентября в 15.30 по вашингтонскому времени (22.30 мск). Ожидается, что на них выступят официальные представители таких крупных компаний, как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices. На фоне этого минторг в США в четверг утром объявил о введении в координации с союзниками новых мер, призванных ограничить экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других передовых технологий.

https://ria.ru/20240530/lazery-1948690255.html

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в мире, технологии, сша