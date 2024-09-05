https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html

В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара

В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара - РИА Новости, 05.09.2024

В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара

Пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:47

2024-09-05T22:47

2024-09-05T22:48

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга. По его словам, в четверг вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Балакинской случился пожар, пострадал пятилетний мальчик. "Несмотря на оказанную ему экстренную медицинскую помощь, через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", – сказал Шульга. Предварительно, ребенок мог скончаться от отравления продуктами горения. По информации руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, семья мальчика на учете полиции не состояла и воспитывала двух сыновей: пятилетнего и трехлетнего. "В день трагедии 40-летняя мать отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребенка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Узнав о случившемся, женщине стал плохо, ее срочно доставили в больницу. Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи "неотложки", но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось", - рассказал Горелых.

https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html

https://ria.ru/20240902/malchik-1970035913.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)