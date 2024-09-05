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В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара - РИА Новости, 05.09.2024
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22:47 05.09.2024 (обновлено: 22:48 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html
В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара
В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара - РИА Новости, 05.09.2024
В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара
Пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:47
2024-09-05T22:48
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга. По его словам, в четверг вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Балакинской случился пожар, пострадал пятилетний мальчик. "Несмотря на оказанную ему экстренную медицинскую помощь, через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", – сказал Шульга. Предварительно, ребенок мог скончаться от отравления продуктами горения. По информации руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, семья мальчика на учете полиции не состояла и воспитывала двух сыновей: пятилетнего и трехлетнего. "В день трагедии 40-летняя мать отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребенка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Узнав о случившемся, женщине стал плохо, ее срочно доставили в больницу. Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи "неотложки", но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось", - рассказал Горелых.
https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html
https://ria.ru/20240902/malchik-1970035913.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара

СК: пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
По его словам, в четверг вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Балакинской случился пожар, пострадал пятилетний мальчик.
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"Несмотря на оказанную ему экстренную медицинскую помощь, через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", – сказал Шульга.
Предварительно, ребенок мог скончаться от отравления продуктами горения. По информации руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, семья мальчика на учете полиции не состояла и воспитывала двух сыновей: пятилетнего и трехлетнего.
"В день трагедии 40-летняя мать отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребенка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Узнав о случившемся, женщине стал плохо, ее срочно доставили в больницу. Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи "неотложки", но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось", - рассказал Горелых.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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