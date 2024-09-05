https://ria.ru/20240905/svo-1970826023.html

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, потери противника составили до 40 военнослужащих и американский... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:13

2024-09-05T14:13

2024-09-05T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79167533e467fe7ed54d39393ed4ba53.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, потери противника составили до 40 военнослужащих и американский бронетранспортер Stryker, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей."В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240905/svo-1970824269.html

россия

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, курская область, сша, в мире