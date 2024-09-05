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Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, потери противника составили до 40 военнослужащих и американский... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:13
2024-09-05T14:13
2024-09-05T14:20
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, потери противника составили до 40 военнослужащих и американский бронетранспортер Stryker, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей."В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - подчеркнули в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, США, В мире
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области