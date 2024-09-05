https://ria.ru/20240905/svo-1970824269.html

В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО

В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО - РИА Новости, 05.09.2024

В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО

Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий полностью списывать долги... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:06

2024-09-05T14:06

2024-09-05T14:40

сергей миронов

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий полностью списывать долги по кредитам участников специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО) за период мобилизации или срок действия контракта, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ дает право заемщикам - участникам СВО в течение льготного периода потребовать у кредитора исполнять их обязательства по кредитам за свой счет. Под льготным периодом в законопроекте понимается срок мобилизации, срок действия контракта, срок участия в СВО или КТО, увеличенные на 30 дней."Таким образом, законопроектом предусматривается не просто приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок военной службы (нахождения в добровольческом формировании) или уменьшение размера платежей в течение льготного периода, а полное погашение кредитных обязательств заемщика в размере ежемесячных платежей за счет средств кредитора в течение льготного периода", - сказано в пояснительной записке.Аналогичное право предоставляется военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, Следственного комитета России и прокурорам), выполняющим задачи в приграничных регионах, где введен правовой режим КТО. Такой режим в августе текущего года был введен в Белгородской, Брянской и Курской областях."Указанные сотрудники силовых ведомств в случае принятия настоящего законопроекта также смогут обратиться к кредитору за погашением своих кредитных обязательств за счет средств кредитора в течение льготного периода", - поясняют разработчики.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть иметь обратную силу.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970826689.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970765626.html

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сергей миронов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, россия