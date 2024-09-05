https://ria.ru/20240905/svo-1970824269.html
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО - РИА Новости, 05.09.2024
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий полностью списывать долги... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:06
2024-09-05T14:06
2024-09-05T14:40
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий полностью списывать долги по кредитам участников специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО) за период мобилизации или срок действия контракта, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ дает право заемщикам - участникам СВО в течение льготного периода потребовать у кредитора исполнять их обязательства по кредитам за свой счет. Под льготным периодом в законопроекте понимается срок мобилизации, срок действия контракта, срок участия в СВО или КТО, увеличенные на 30 дней."Таким образом, законопроектом предусматривается не просто приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок военной службы (нахождения в добровольческом формировании) или уменьшение размера платежей в течение льготного периода, а полное погашение кредитных обязательств заемщика в размере ежемесячных платежей за счет средств кредитора в течение льготного периода", - сказано в пояснительной записке.Аналогичное право предоставляется военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, Следственного комитета России и прокурорам), выполняющим задачи в приграничных регионах, где введен правовой режим КТО. Такой режим в августе текущего года был введен в Белгородской, Брянской и Курской областях."Указанные сотрудники силовых ведомств в случае принятия настоящего законопроекта также смогут обратиться к кредитору за погашением своих кредитных обязательств за счет средств кредитора в течение льготного периода", - поясняют разработчики.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть иметь обратную силу.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970826689.html
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сергей миронов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, россия
Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская область, Россия
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов участников СВО и КТО
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов по кредитам участников СВО и КТО
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий полностью списывать долги по кредитам участников специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО) за период мобилизации или срок действия контракта, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дает право заемщикам - участникам СВО в течение льготного периода потребовать у кредитора исполнять их обязательства по кредитам за свой счет. Под льготным периодом в законопроекте понимается срок мобилизации, срок действия контракта, срок участия в СВО или КТО, увеличенные на 30 дней.
"Таким образом, законопроектом предусматривается не просто приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок военной службы (нахождения в добровольческом формировании) или уменьшение размера платежей в течение льготного периода, а полное погашение кредитных обязательств заемщика в размере ежемесячных платежей за счет средств кредитора в течение льготного периода", - сказано в пояснительной записке.
Аналогичное право предоставляется военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств (МВД, Росгвардии
, ФСБ
, ФСИН
, Следственного комитета России
и прокурорам), выполняющим задачи в приграничных регионах, где введен правовой режим КТО. Такой режим в августе текущего года был введен в Белгородской, Брянской и Курской областях
.
"Указанные сотрудники силовых ведомств в случае принятия настоящего законопроекта также смогут обратиться к кредитору за погашением своих кредитных обязательств за счет средств кредитора в течение льготного периода", - поясняют разработчики.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть иметь обратную силу.