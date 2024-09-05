https://ria.ru/20240905/svo-1970785699.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:10

2024-09-05T12:10

2024-09-05T12:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также "Запад" отразил две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)