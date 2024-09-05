Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
10 августа, 16:16
Отмечается, что также "Запад" отразил две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18