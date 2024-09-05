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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
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12:10 05.09.2024 (обновлено: 12:19 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970785699.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:10
2024-09-05T12:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также "Запад" отразил две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также "Запад" отразил две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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