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Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024
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12:09 05.09.2024 (обновлено: 12:14 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970785144.html
Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:09
2024-09-05T12:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
россия
волчанск
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 125 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области... Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240905/svo-1970786593.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области

Минобороны: группировка "Север" уничтожила 125 военных ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 125 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области... Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВолчанск
 
 
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