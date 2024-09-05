https://ria.ru/20240905/svo-1970785144.html

Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Север" нанесла поражения ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

в мире

россия

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316611_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_3a08eb0319b6eec9504506868fca7b87.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 125 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области... Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240905/svo-1970786593.html

харьковская область

россия

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, россия, волчанск