https://ria.ru/20240905/svo-1970749032.html

Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Президент Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:28

2024-09-05T10:28

2024-09-05T22:03

владимир путин

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

запорожская аэс

европа

киев

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России."Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально", — сказал он.При этом он назвал священным долгом вооруженных сил выбросить противника российских территорий и надежно защитить граждан.В середине августа УВД ВГА Харьковской области заявило со ссылкой на сведения, полученные от пленных, что украинское руководство получило команду максимально поднять градус эскалации и планирует нанести удары по российским ядерным объектам, а именно Курской и Запорожской АЭС. По данным ведомства, затем киевский режим намерен обвинить Москву в провокации (самообстреле), в рамках которой российские власти могут принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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россия

европа

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владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , запорожская аэс, европа, киев