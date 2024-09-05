Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 05.09.2024 (обновлено: 22:03 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970749032.html
Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально
Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально
Президент Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:28
2024-09-05T22:03
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
запорожская аэс
европа
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970747761_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_4362d0a21934dedbbfdc1a2a45dda0a4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России."Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально", — сказал он.При этом он назвал священным долгом вооруженных сил выбросить противника российских территорий и надежно защитить граждан.В середине августа УВД ВГА Харьковской области заявило со ссылкой на сведения, полученные от пленных, что украинское руководство получило команду максимально поднять градус эскалации и планирует нанести удары по российским ядерным объектам, а именно Курской и Запорожской АЭС. По данным ведомства, затем киевский режим намерен обвинить Москву в провокации (самообстреле), в рамках которой российские власти могут принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html
россия
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970747761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d85295f566d4d4d653f1a9689bc2be7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , запорожская аэс, европа, киев
Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Запорожская АЭС, Европа, Киев
Путин рассказал, что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Путин призвал представить последствия зеркального ответа на удары по АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая на пленарной сессии ВЭФ на вопрос о ядерной угрозе от ударов ВСУ по Курской и Запорожской АЭС, предложил задуматься о последствиях в случае зеркального ответа России.
«
"Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет с Европой, если мы будем отвечать зеркально", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
При этом он назвал священным долгом вооруженных сил выбросить противника российских территорий и надежно защитить граждан.
В середине августа УВД ВГА Харьковской области заявило со ссылкой на сведения, полученные от пленных, что украинское руководство получило команду максимально поднять градус эскалации и планирует нанести удары по российским ядерным объектам, а именно Курской и Запорожской АЭС. По данным ведомства, затем киевский режим намерен обвинить Москву в провокации (самообстреле), в рамках которой российские власти могут принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
Украинский военнопленный о подготовке диверсии на Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный
4 сентября, 05:32
 
Владимир ПутинРоссияДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Запорожская АЭСЕвропаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала