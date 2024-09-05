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Учительница из курской Суджи стала волонтером - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sudzha-1970670438.html
Учительница из курской Суджи стала волонтером
Учительница из курской Суджи стала волонтером - РИА Новости, 05.09.2024
Учительница из курской Суджи стала волонтером
Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:25
2024-09-05T03:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день наступления ВСУ, сейчас семья живёт в пункте временного размещения и работает в качестве волонтёров в центре выдачи гуманитарной помощи таким же беженцам, как они. По словам Кондояниди, ей с семьей удалось чудом выехать из Суджи 6 августа. "Все началось около трех часов, ночью. И мы где-то в 11 дня смогли уехать на общественном транспорте, который прошел из Белгородской области. Пришли на остановку, у нас своей машины нет, думали уехать на попутках. И повезло, что маршрутка пришла, водитель, видимо, и сам не знал, что у нас происходит. Человек десять, наверное, запрыгнули в эту маршрутку, и мы помчались", - рассказывает женщина. В Курске ее, мужа и дочь поселили в пункте временного размещения, а, чтобы не сидеть без дела, Инна, которая работает учителем химии, и ее муж - директор школы, стали работать волонтерами в центре выдачи гуманитарной помощи, организованном в курском цирке. В ее обязанности входит фасовать крупы, раскладывать их по пакетам, которые потом раздают таким же беженцам из приграничья. "Что стало с нашим домом, мы не знаем. Иногда в соцсетях появляются видео из города, пытаемся выглядеть нашу улицу", - добавила Кондояниди. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970636441.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Учительница из курской Суджи стала волонтером

Курская учительница химии Кондояниди рассказала, как ей удалось выехать из Суджи

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день наступления ВСУ, сейчас семья живёт в пункте временного размещения и работает в качестве волонтёров в центре выдачи гуманитарной помощи таким же беженцам, как они.
По словам Кондояниди, ей с семьей удалось чудом выехать из Суджи 6 августа.
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"Все началось около трех часов, ночью. И мы где-то в 11 дня смогли уехать на общественном транспорте, который прошел из Белгородской области. Пришли на остановку, у нас своей машины нет, думали уехать на попутках. И повезло, что маршрутка пришла, водитель, видимо, и сам не знал, что у нас происходит. Человек десять, наверное, запрыгнули в эту маршрутку, и мы помчались", - рассказывает женщина.
В Курске ее, мужа и дочь поселили в пункте временного размещения, а, чтобы не сидеть без дела, Инна, которая работает учителем химии, и ее муж - директор школы, стали работать волонтерами в центре выдачи гуманитарной помощи, организованном в курском цирке. В ее обязанности входит фасовать крупы, раскладывать их по пакетам, которые потом раздают таким же беженцам из приграничья.
"Что стало с нашим домом, мы не знаем. Иногда в соцсетях появляются видео из города, пытаемся выглядеть нашу улицу", - добавила Кондояниди.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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