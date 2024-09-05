Учительница из курской Суджи стала волонтером
Курская учительница химии Кондояниди рассказала, как ей удалось выехать из Суджи
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день наступления ВСУ, сейчас семья живёт в пункте временного размещения и работает в качестве волонтёров в центре выдачи гуманитарной помощи таким же беженцам, как они.
По словам Кондояниди, ей с семьей удалось чудом выехать из Суджи 6 августа.
"Все началось около трех часов, ночью. И мы где-то в 11 дня смогли уехать на общественном транспорте, который прошел из Белгородской области. Пришли на остановку, у нас своей машины нет, думали уехать на попутках. И повезло, что маршрутка пришла, водитель, видимо, и сам не знал, что у нас происходит. Человек десять, наверное, запрыгнули в эту маршрутку, и мы помчались", - рассказывает женщина.
В Курске ее, мужа и дочь поселили в пункте временного размещения, а, чтобы не сидеть без дела, Инна, которая работает учителем химии, и ее муж - директор школы, стали работать волонтерами в центре выдачи гуманитарной помощи, организованном в курском цирке. В ее обязанности входит фасовать крупы, раскладывать их по пакетам, которые потом раздают таким же беженцам из приграничья.
"Что стало с нашим домом, мы не знаем. Иногда в соцсетях появляются видео из города, пытаемся выглядеть нашу улицу", - добавила Кондояниди.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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