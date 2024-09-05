https://ria.ru/20240905/sudzha-1970670438.html

Учительница из курской Суджи стала волонтером

Учительница из курской Суджи стала волонтером - РИА Новости, 05.09.2024

Учительница из курской Суджи стала волонтером

Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:25

2024-09-05T03:25

2024-09-05T03:25

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Учительница химии из Суджи Курской области Инна Кондояниди рассказал РИА Новости, что ей вместе с мужем и дочерью удалось выехать из города в первый же день наступления ВСУ, сейчас семья живёт в пункте временного размещения и работает в качестве волонтёров в центре выдачи гуманитарной помощи таким же беженцам, как они. По словам Кондояниди, ей с семьей удалось чудом выехать из Суджи 6 августа. "Все началось около трех часов, ночью. И мы где-то в 11 дня смогли уехать на общественном транспорте, который прошел из Белгородской области. Пришли на остановку, у нас своей машины нет, думали уехать на попутках. И повезло, что маршрутка пришла, водитель, видимо, и сам не знал, что у нас происходит. Человек десять, наверное, запрыгнули в эту маршрутку, и мы помчались", - рассказывает женщина. В Курске ее, мужа и дочь поселили в пункте временного размещения, а, чтобы не сидеть без дела, Инна, которая работает учителем химии, и ее муж - директор школы, стали работать волонтерами в центре выдачи гуманитарной помощи, организованном в курском цирке. В ее обязанности входит фасовать крупы, раскладывать их по пакетам, которые потом раздают таким же беженцам из приграничья. "Что стало с нашим домом, мы не знаем. Иногда в соцсетях появляются видео из города, пытаемся выглядеть нашу улицу", - добавила Кондояниди. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970636441.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество