https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970896335.html
Бабушкина оценила строительство спортобъектов в свердловском Богдановиче
Бабушкина оценила строительство спортобъектов в свердловском Богдановиче - РИА Новости, 05.09.2024
Бабушкина оценила строительство спортобъектов в свердловском Богдановиче
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков оценили строительство... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:17
2024-09-05T18:17
2024-09-05T18:17
свердловская область
богданович
екатеринбург
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков оценили строительство спортобъектов, строящихся по областным и государственным программам в Богдановиче, сообщает информационное управление регионального Заксобрания. На Центральном стадионе Богдановича сейчас идет реконструкция футбольного поля и инфраструктуры спортшколы по хоккею с мячом. Бабушкина и Шмыков осмотрели уже построенное здание под раздевалки и душевые, а также футбольное поле, где смонтирована современная дренажная система, ведется замена мачт освещения с укладкой под землю электросетей. Планируется, что все работы на этом объекте будут завершены летом 2025 года. В школе №1 недавно - 2 сентября – отпраздновали завершение строительства нового стадиона с современным футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, удобной беговой дорожкой. Кроме того, там обустроена зона с тренажерами и специальная территория со спортивным оборудованием для сдачи норм ГТО. Спорткомплекс "Родина" начнут строить этой осенью. Здесь будет универсальный игровой зал, раздевалки и душевые, сектор для единоборств и тренажерный зал. Комплекс должен стать важной спортивной точкой притяжения города. Сдать объект планируют к середине 2025 года. "В моем избирательном округе расположены пять муниципальных образований (от Богдановича до Талицы). Помогаю решать те вопросы, которые у них есть. Посмотрев сегодня строящиеся и уже возведенные объекты, мы отмечаем, что все идет по плану. Богданович – перспективный город. Важно то, что здесь есть 20 успешных предприятий. Мы их сейчас вовлекаем в работу по различным направлениям развития муниципалитета. В частности, начинается взаимодействие по включению предприятий в развитие учреждений среднего профессионального образования", - цитирует пресс-служба Бабушкину. Шмыков отметил, что "всегда приятно поддерживать те муниципальные образования, где своевременно и качественно реализуются все направления, которые поддерживаются на региональном и федеральном уровне". В июне 2024 года депутаты рассмотрели исполнение областного бюджета за 2023 год (закон об исполнении бюджета). Расходы областного бюджета на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта в 2023 году составили свыше 10 миллиардов рублей. В том числе средства направлены на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры в муниципалитетах - Центра бокса в Краснотурьинске, спортивного центра "Олимп" в Верхотурье, здания бассейна с пристроем в поселке Цементный, Центра развития бокса в Каменск-Уральском, Центра бокса в Талице, на вторую очередь спортивного комплекса "Дацюк Арена" в Екатеринбурге. В 29 муниципальных образованиях на субсидии из областного бюджета были созданы спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой. Кроме того, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета в Екатеринбурге были отремонтированы и оснащены оборудованием семь спортивных площадок.
https://ria.ru/20240905/kapremont-1970723798.html
https://ria.ru/20240902/pozdravlenie-1970068306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богданович, екатеринбург
Свердловская область , Богданович, Екатеринбург
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков оценили строительство спортобъектов, строящихся по областным и государственным программам в Богдановиче, сообщает информационное управление регионального Заксобрания.
На Центральном стадионе Богдановича сейчас идет реконструкция футбольного поля и инфраструктуры спортшколы по хоккею с мячом. Бабушкина и Шмыков осмотрели уже построенное здание под раздевалки и душевые, а также футбольное поле, где смонтирована современная дренажная система, ведется замена мачт освещения с укладкой под землю электросетей. Планируется, что все работы на этом объекте будут завершены летом 2025 года.
В школе №1 недавно - 2 сентября – отпраздновали завершение строительства нового стадиона с современным футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, удобной беговой дорожкой. Кроме того, там обустроена зона с тренажерами и специальная территория со спортивным оборудованием для сдачи норм ГТО.
Спорткомплекс "Родина" начнут строить этой осенью. Здесь будет универсальный игровой зал, раздевалки и душевые, сектор для единоборств и тренажерный зал. Комплекс должен стать важной спортивной точкой притяжения города. Сдать объект планируют к середине 2025 года.
"В моем избирательном округе расположены пять муниципальных образований (от Богдановича до Талицы). Помогаю решать те вопросы, которые у них есть. Посмотрев сегодня строящиеся и уже возведенные объекты, мы отмечаем, что все идет по плану. Богданович – перспективный город. Важно то, что здесь есть 20 успешных предприятий. Мы их сейчас вовлекаем в работу по различным направлениям развития муниципалитета. В частности, начинается взаимодействие по включению предприятий в развитие учреждений среднего профессионального образования", - цитирует пресс-служба Бабушкину.
Шмыков отметил, что "всегда приятно поддерживать те муниципальные образования, где своевременно и качественно реализуются все направления, которые поддерживаются на региональном и федеральном уровне".
В июне 2024 года депутаты рассмотрели исполнение областного бюджета за 2023 год (закон об исполнении бюджета). Расходы областного бюджета на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта в 2023 году составили свыше 10 миллиардов рублей. В том числе средства направлены на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры в муниципалитетах - Центра бокса в Краснотурьинске
, спортивного центра "Олимп" в Верхотурье
, здания бассейна с пристроем в поселке Цементный, Центра развития бокса в Каменск-Уральском
, Центра бокса в Талице
, на вторую очередь спортивного комплекса "Дацюк Арена" в Екатеринбурге
.
В 29 муниципальных образованиях на субсидии из областного бюджета были созданы спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой.
Кроме того, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета в Екатеринбурге были отремонтированы и оснащены оборудованием семь спортивных площадок.