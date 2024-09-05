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Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна - РИА Новости, 05.09.2024
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12:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970787449.html
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна - РИА Новости, 05.09.2024
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна
Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:16
2024-09-05T12:16
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. Предыдущий бассейн построили в 1950 году при участии трижды Героя Советского Союза, военного летчика Ивана Кожедуба. В бассейне занимались легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. В начале 60-х частыми гостями были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. После закрытия академии в 2011 году, бассейн оставался закрытым. Только в 2014 году объект был передан в муниципальную собственность. Спустя несколько лет простоя, проводить реконструкцию было уже нецелесообразно. С тех пор жители очень просили о строительстве нового. Но сроки неоднократно переносились — из-за пандемии, перераспределения финансирования и других причин. Но при поддержке губернатора и правительства Московской области, удалось решить вопрос и начать строительство. "Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе", — написал Булгаков.
https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html
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щелково, монино
Щелково, Монино

Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна

© Фото : пресс-служба администрации ЩелковоГлава городского округа Щелково Андрей Булгаков дал старт строительству бассейна в Московской области
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков дал старт строительству бассейна в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Щелково
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков дал старт строительству бассейна в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале.
Предыдущий бассейн построили в 1950 году при участии трижды Героя Советского Союза, военного летчика Ивана Кожедуба. В бассейне занимались легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. В начале 60-х частыми гостями были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.
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После закрытия академии в 2011 году, бассейн оставался закрытым. Только в 2014 году объект был передан в муниципальную собственность. Спустя несколько лет простоя, проводить реконструкцию было уже нецелесообразно.
С тех пор жители очень просили о строительстве нового. Но сроки неоднократно переносились — из-за пандемии, перераспределения финансирования и других причин. Но при поддержке губернатора и правительства Московской области, удалось решить вопрос и начать строительство.
"Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе", — написал Булгаков.
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