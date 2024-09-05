https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970787449.html

Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна

Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна - РИА Новости, 05.09.2024

Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна

Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:16

2024-09-05T12:16

2024-09-05T12:16

щелково

монино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970784852_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_d6d6d52fca627273478f182afdd7c048.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. Предыдущий бассейн построили в 1950 году при участии трижды Героя Советского Союза, военного летчика Ивана Кожедуба. В бассейне занимались легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. В начале 60-х частыми гостями были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. После закрытия академии в 2011 году, бассейн оставался закрытым. Только в 2014 году объект был передан в муниципальную собственность. Спустя несколько лет простоя, проводить реконструкцию было уже нецелесообразно. С тех пор жители очень просили о строительстве нового. Но сроки неоднократно переносились — из-за пандемии, перераспределения финансирования и других причин. Но при поддержке губернатора и правительства Московской области, удалось решить вопрос и начать строительство. "Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе", — написал Булгаков.

https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html

https://ria.ru/20240902/schelkovo-1969945579.html

щелково

монино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, монино