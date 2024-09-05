https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970787449.html
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна - РИА Новости, 05.09.2024
Глава подмосковного Щелкова дал старт строительству бассейна
Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:16
2024-09-05T12:16
2024-09-05T12:16
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале. Предыдущий бассейн построили в 1950 году при участии трижды Героя Советского Союза, военного летчика Ивана Кожедуба. В бассейне занимались легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. В начале 60-х частыми гостями были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. После закрытия академии в 2011 году, бассейн оставался закрытым. Только в 2014 году объект был передан в муниципальную собственность. Спустя несколько лет простоя, проводить реконструкцию было уже нецелесообразно. С тех пор жители очень просили о строительстве нового. Но сроки неоднократно переносились — из-за пандемии, перераспределения финансирования и других причин. Но при поддержке губернатора и правительства Московской области, удалось решить вопрос и начать строительство. "Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе", — написал Булгаков.
https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html
https://ria.ru/20240902/schelkovo-1969945579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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щелково, монино
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Щелкова Андрей Булгаков вместе с жителями дал старт строительству бассейна в поселке Монино, сообщил он в своем телеграм-канале.
Предыдущий бассейн построили в 1950 году при участии трижды Героя Советского Союза, военного летчика Ивана Кожедуба. В бассейне занимались легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. В начале 60-х частыми гостями были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.
После закрытия академии в 2011 году, бассейн оставался закрытым. Только в 2014 году объект был передан в муниципальную собственность. Спустя несколько лет простоя, проводить реконструкцию было уже нецелесообразно.
С тех пор жители очень просили о строительстве нового. Но сроки неоднократно переносились — из-за пандемии, перераспределения финансирования и других причин. Но при поддержке губернатора и правительства Московской области, удалось решить вопрос и начать строительство.
"Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино
договорились, что открывать объект тоже будем вместе", — написал Булгаков.