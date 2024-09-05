https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html

В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке

В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке - РИА Новости, 05.09.2024

В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке

Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:21

2024-09-05T20:21

2024-09-05T20:21

происшествия

коммерческая недвижимость

стерлитамак

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. Крыша автомойки загорелась в Стерлитамаке в четверг, площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратных метрах. Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970625967.html

стерлитамак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, стерлитамак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)