Рейтинг@Mail.ru
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке - РИА Новости, 05.09.2024
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке
Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:21
2024-09-05T20:21
происшествия
коммерческая недвижимость
стерлитамак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970917465_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_c34aa20795f043a197c1c0716d2cfe2f.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. Крыша автомойки загорелась в Стерлитамаке в четверг, площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратных метрах. Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970625967.html
стерлитамак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970917465_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_64e04d2992c222f76b265085ef335e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, стерлитамак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Стерлитамак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке

Пожар на автомойке в Стерлитамаке локализован на площади 500 квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в Стерлитамаке
Тушение пожара в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Стерлитамаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Крыша автомойки загорелась в Стерлитамаке в четверг, площадь возгорания составляла 450 квадратных метров.
"В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратных метрах. Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ландшафтный пожар в Волгодонске. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Волгодонске произошел ландшафтный пожар
4 сентября, 19:43
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСтерлитамакРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала