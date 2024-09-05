https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке - РИА Новости, 05.09.2024
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке
Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:21
2024-09-05T20:21
2024-09-05T20:21
происшествия
коммерческая недвижимость
стерлитамак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке локализован на площади 500 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России. Крыша автомойки загорелась в Стерлитамаке в четверг, площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратных метрах. Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, стерлитамак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Стерлитамак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Стерлитамаке локализовали пожар на автомойке
Пожар на автомойке в Стерлитамаке локализован на площади 500 квадратных метров