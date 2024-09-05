https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970917031.html
В Стерлитамаке загорелась автомойка
В Стерлитамаке загорелась автомойка - РИА Новости, 05.09.2024
В Стерлитамаке загорелась автомойка
Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:16
2024-09-05T20:16
2024-09-05T20:21
происшествия
россия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970917443_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_7d484e9360ec90d242c0a1cf43549677.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. "В Башкортостане пожарные МЧС России тушат автомойку. В Стерлитамаке горит крыша здания на 450 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства. В МЧС РФ добавили, что в тушении пожара участвуют 25 специалистов и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html
россия
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970917443_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_cadce901694d75965b717c2bee26fbf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Стерлитамаке загорелась автомойка
МЧС России: спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке