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В Стерлитамаке загорелась автомойка - РИА Новости, 05.09.2024
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20:16 05.09.2024 (обновлено: 20:21 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970917031.html
В Стерлитамаке загорелась автомойка
В Стерлитамаке загорелась автомойка - РИА Новости, 05.09.2024
В Стерлитамаке загорелась автомойка
Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:16
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происшествия
россия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. "В Башкортостане пожарные МЧС России тушат автомойку. В Стерлитамаке горит крыша здания на 450 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства. В МЧС РФ добавили, что в тушении пожара участвуют 25 специалистов и девять единиц техники.
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происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Стерлитамаке загорелась автомойка

МЧС России: спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в Стерлитамаке
Тушение пожара в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Стерлитамаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России.
"В Башкортостане пожарные МЧС России тушат автомойку. В Стерлитамаке горит крыша здания на 450 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В МЧС РФ добавили, что в тушении пожара участвуют 25 специалистов и девять единиц техники.
Возгорание произошло на 14 этаже многоэтажки на Клязьменской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияРоссияСтерлитамакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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