https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970917031.html

В Стерлитамаке загорелась автомойка

В Стерлитамаке загорелась автомойка - РИА Новости, 05.09.2024

В Стерлитамаке загорелась автомойка

Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:16

2024-09-05T20:16

2024-09-05T20:21

происшествия

россия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на автомойке в башкирском Стерлитамаке, ее площадь составляет 450 "квадратов", сообщает МЧС России. "В Башкортостане пожарные МЧС России тушат автомойку. В Стерлитамаке горит крыша здания на 450 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства. В МЧС РФ добавили, что в тушении пожара участвуют 25 специалистов и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

россия

стерлитамак

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происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)