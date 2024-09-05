https://ria.ru/20240905/stefanishina-1970853652.html

Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции

Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции - РИА Новости, 05.09.2024

Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции

Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину главой министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:47

2024-09-05T15:47

2024-09-05T15:47

в мире

украина

ольга стефанишина

давид арахамия

денис малюська

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину главой министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. Ранее о планах по назначению Стефанишиной главой украинского минюста заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Стефанишину Ольгу Витальевну (назначили -ред.) на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

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в мире, украина, ольга стефанишина, давид арахамия, денис малюська, верховная рада украины