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Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции - РИА Новости, 05.09.2024
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15:47 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/stefanishina-1970853652.html
Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции
Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции - РИА Новости, 05.09.2024
Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции
Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину главой министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:47
2024-09-05T15:47
в мире
украина
ольга стефанишина
давид арахамия
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину главой министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк. Ранее о планах по назначению Стефанишиной главой украинского минюста заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Стефанишину Ольгу Витальевну (назначили -ред.) на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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в мире, украина, ольга стефанишина, давид арахамия, денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, Ольга Стефанишина, Давид Арахамия, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции

Железняк: Рада назначила Стефанишину на пост министра юстиции Украины

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину главой министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк.
Ранее о планах по назначению Стефанишиной главой украинского минюста заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Стефанишину Ольгу Витальевну (назначили -ред.) на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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В миреУкраинаОльга СтефанишинаДавид АрахамияДенис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
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