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Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья - РИА Новости, 05.09.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
12:08 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/stavropole-1970784587.html
Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья
Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья - РИА Новости, 05.09.2024
Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья
С начала текущего года в рамках краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 740 единиц оборудования в 25 медицинских... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:08
ставропольский край
владимир владимиров
здравоохранение
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года в рамках краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 740 единиц оборудования в 25 медицинских организаций на сумму более 540 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края. В регионе в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова полным ходом идет обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Этому способствует реализация в регионе, в том числе различных краевых и федеральных программ. "В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в этом году приобретено две единицы медицинского оборудования общей стоимостью порядка 65 миллионов рублей. Реализация проекта стартовала в 2019 году, и за это время приобретено более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Это позволяет нам говорить, что по уровню оказания онкологической помощи мы стоим в числе самых развитых регионов", - отметил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов, его слова приводит пресс-служба. Приобретается оборудование для паллиативных пациентов. С начала года медучреждения уже получили 24 единицы такого оборудования. Более 90 тысяч медицинских изделий доставлено в медорганизации для использования на дому. Также 22 медицинские организации получили 117 автомобилей. "В целом отрасль здравоохранения края развивается достаточно технологично. В это направление вкладываются серьезные средства. Проблем с поставкой оборудования, несмотря на действие санкций, мы не испытываем", - заключил министр.
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владимир владимиров, здравоохранение
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Здравоохранение

Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья

© iStock.com / Drazen ZigicПроцедура МРТ
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Процедура МРТ
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года в рамках краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 740 единиц оборудования в 25 медицинских организаций на сумму более 540 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.
В регионе в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова полным ходом идет обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Этому способствует реализация в регионе, в том числе различных краевых и федеральных программ.
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"В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в этом году приобретено две единицы медицинского оборудования общей стоимостью порядка 65 миллионов рублей. Реализация проекта стартовала в 2019 году, и за это время приобретено более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Это позволяет нам говорить, что по уровню оказания онкологической помощи мы стоим в числе самых развитых регионов", - отметил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов, его слова приводит пресс-служба.
Приобретается оборудование для паллиативных пациентов. С начала года медучреждения уже получили 24 единицы такого оборудования. Более 90 тысяч медицинских изделий доставлено в медорганизации для использования на дому. Также 22 медицинские организации получили 117 автомобилей.
"В целом отрасль здравоохранения края развивается достаточно технологично. В это направление вкладываются серьезные средства. Проблем с поставкой оборудования, несмотря на действие санкций, мы не испытываем", - заключил министр.
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