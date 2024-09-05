https://ria.ru/20240905/stavropole-1970784587.html

Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья

Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья - РИА Новости, 05.09.2024

Более 740 единиц оборудования поставили в медучреждения Ставрополья

С начала текущего года в рамках краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 740 единиц оборудования в 25 медицинских... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:08

ставропольский край

владимир владимиров

здравоохранение

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. С начала текущего года в рамках краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения поставлено 740 единиц оборудования в 25 медицинских организаций на сумму более 540 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края. В регионе в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова полным ходом идет обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Этому способствует реализация в регионе, в том числе различных краевых и федеральных программ. "В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в этом году приобретено две единицы медицинского оборудования общей стоимостью порядка 65 миллионов рублей. Реализация проекта стартовала в 2019 году, и за это время приобретено более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Это позволяет нам говорить, что по уровню оказания онкологической помощи мы стоим в числе самых развитых регионов", - отметил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов, его слова приводит пресс-служба. Приобретается оборудование для паллиативных пациентов. С начала года медучреждения уже получили 24 единицы такого оборудования. Более 90 тысяч медицинских изделий доставлено в медорганизации для использования на дому. Также 22 медицинские организации получили 117 автомобилей. "В целом отрасль здравоохранения края развивается достаточно технологично. В это направление вкладываются серьезные средства. Проблем с поставкой оборудования, несмотря на действие санкций, мы не испытываем", - заключил министр.

https://ria.ru/20240730/vyplaty-1963032079.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, здравоохранение